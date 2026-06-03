Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 03 jun (EFE).-

Kuwait.- Kuwait denunció este miércoles que una persona murió y varias resultaron heridas en los últimos ataques iraníes con drones y misiles contra el país árabe del golfo Pérsico, que causaron «importantes daños» en el aeropuerto internacional, según un comunicado oficial.

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Nueva Delhi.- Al menos 21 personas murieron este miércoles, entre ellas varios ciudadanos extranjeros, a causa de un incendio desatado en el edificio de un hotel de la zona de Malviya Nagar, en el sur de Nueva Delhi, donde los bomberos llegaron más de una hora después del inicio del fuego, informaron fuentes oficiales.

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Kiev.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este miércoles en tren a la capital ucraniana, en una nueva visita al país del jefe de la Alianza que tiene lugar un día después de que Rusia lanzara uno de sus ataques más masivos de toda la guerra contra Kiev y otras ciudades de Ucrania.

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Nueva Delhi.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Nueva Delhi para una agenda de cinco días volcada en la cooperación energética con el gigante asiático en plena crisis mundial del crudo.

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Londres.- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó este miércoles de «imperdonable» que el líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, hiciera un llamamiento a la «ira» por el asesinato de un estudiante blanco en Southampton (sur de Inglaterra), apuñalado por un joven de religión sij, aunque nativo británico.

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Kuala Lumpur.- Decenas de personas participaron este miércoles en un evento organizado en Kuala Lumpur para conmemorar el 37 aniversario del fallecimiento del ayatolá Ruhollah Jomeini, quien fuera el artífice de la Revolución Islámica de 1979 y fundador de la República Islámica de Irán.

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Moscú.- El comienzo del XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), el más importante de Rusia, se vio ensombrecido este miércoles por un masivo ataque de drones ucranianos que alcanzó varias infraestructuras críticas en la región de Leningrado, incluyendo una importante refinería, y causó desconexiones de internet.

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Yakarta.- Un incendio en el centro de la capital de Indonesia ha destruido más de 300 viviendas y dejado a más de 600 personas sin hogar en uno de los barrios más densamente poblados de Yakarta, la ciudad más poblada del mundo.

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San Pedro Sula (Honduras).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, inaugura el III Foro Iberoamericano de Turismo en San Pedro Sula, norte del país, al que asisten más de 1.000 representantes de instituciones públicas, privadas y organismos internacionales, entre otros.

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Tegucigalpa.- Honduras endurecerá el control y la fiscalización sobre los negocios de origen chino ante su rápido crecimiento tras la apertura de relaciones con Pekín en 2023, una medida que cuenta con el respaldo de la gran empresa pero despierta recelos entre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

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Ciudad de México.- Conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbuam.

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Bruselas.- La Comisión Europea dará más margen fiscal a los países de la Unión Europea para el gasto público en medidas energéticas, aunque estos no podrán utilizarlo para ayudas que favorezcan el uso de combustibles fósiles, como reducciones de impuestos generalizadas a estos hidrocarburos.

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Srinagar (India).- El Consejo Deportivo de Jammu y Cachemira ha organizado un evento ciclista por el Día Mundial de la Bicicleta, fecha establecida por las Naciones Unidas para destacar la bicicleta como un medio de transporte económico, sostenible y saludable.

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Roma.- Un fuerte temporal de lluvia, viento y una inesperada tromba de aire ha sorprendido este miércoles a los ciudadanos de Roma, provocando la caída de numerosos árboles, destrozos materiales y el bloqueo del tráfico en varias zonas de la ciudad.

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París.- La instalación temporal ‘La Caverne du Pont-Neuf’, del fotógrafo y artista urbano francés JR, sufrió este miércoles daños por el mal tiempo en París, lo que obligará a los organizadores a posponer su inauguración.

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Daca.- Musulmanes residentes en Daca regresan a la ciudad después de la celebración del Eid al-Adha, también conocida como Fiesta del Sacrificio, fecha que coincide con la peregrinación anual del Hajj a la Meca y que tradicionalmente se celebra con el sacrificio de ganado para repartir su carne entre los miembros de la comunidad.

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Madrid.- El uso de drones estará prohibido en las zonas restringidas por los actos previstos entre los próximos días 6 y 12 en Madrid, Barcelona y Canarias con motivo de la visita del Papa León XIV de tal forma que la Policía Nacional neutralizará los que no estén autorizados y sus propietarios podrán ser sancionados.

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Madrid.- Madrid prepara estos días la visita del papa a España, del 6 al 12 de junio próximos, con la puesta a punto de los escenarios claves de la agenda oficial y el adorno de marquesinas de autobús con carteles y fotografías del pontífice por las principales avenidas de la capital española.

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Madrid.- En un viaje medido al milímetro, también el descanso del papa se convierte en un gesto. Blindado por la seguridad y el secreto, León XIV se alojará entre muros cargados de historia: en la Nunciatura Apostólica de Madrid y en los palacios episcopales de Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

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Barcelona (España).- Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha llevado a cabo esta madrugada un simulacro de emergencia en un túnel de la línea 3 del metro para poner a prueba los protocolos de evacuación y coordinación operativa ante un hipotético corte total de suministro eléctrico.

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Oviedo.- El futbolista argentino Leo Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia y campeón del mundo con su selección en 2022, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

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Barcelona (España).- La ciudad de Barcelona ha recibido con satisfacción el Premio Princesa de Asturias de los Deportes concedido a Lionel Messi, al que muchos califican de “merecido” por su trayectoria y su impacto durante sus años en el FC Barcelona.

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Madrid.- Mikel Merino, quien se incorporó a la concentración de la selección española el martes, llevó a cabo este miércoles su primer entrenamiento junto al resto de sus compañeros, en la que fue la última sesión antes del amistoso contra Irak del 4 de junio en Riazor, de preparación para el Mundial.

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Ciudad de Panamá- La selección de Panamá recibirá a República Dominicana en un partido amistoso que marcará su despedida oficial ante su afición antes de iniciar su participación en el Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Ciudad de México.- A falta de pocos días para que la Copa del Mundo 2026 arranque de manera oficial, los 6.000 voluntarios de la FIFA durante el torneo en México ya viven el ambiente mundialista y se preparan para garantizar que todo salga bien en los trece partidos que albergarán las tres sedes del país norteamericano.

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Madrid.- El Real Madrid y Adidas presentaron la que será la equipación del club blanco para la próxima temporada, en la que destacan los detalles en verde oscuro en el cuello y los puños y las tres míticas franjas de la marca en rosa sobre los hombros.

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Madrid.- Borja Iglesias, delantero de la selección española, comentó los tres imprescindibles que llevará en su maleta en el que será su primer mundial; un set para hacer café de filtro, una cámara de fotos y una consola para jugar al videojuego Mario Kart.

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Palma (España).- La selección española ha completado un nuevo entrenamiento dentro de su plan de preparación para disputar este viernes la quinta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

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Madrid.- Luis de la Fuente, seleccionador español, se toma el primer amistoso de preparación para el Mundial, este jueves ante Irak en La Coruña, como un “partido que sirva” para preparar el debut del día 15 ante Cabo Verde en lugar de que premie dar minutos a los nueve futbolistas de apoyo.

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alm/EFE

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