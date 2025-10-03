Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 oct (10.00 GMT)

Ashdod (Israel).- Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para llevar ayuda a la Franja palestina fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Arge.- El último barco de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza que quedaba navegando en el Mediterráneo -el Marinette-, fue interceptado este viernes, confirmó la organización.

(vídeo)

Barcelona (España).- Un grupo de activistas se han instalado cerca del Puerto de Barcelona un ‘Campamento Palestina’ para reclamar la liberación de la Flotilla que con 40 barcos y casi 500 voluntarios pretendía la apertura de un corredor humanitario internacional estable y seguro.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- Una cincuentena de estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha bloqueado este viernes los principales accesos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) en el marco de las movilizaciones en apoyo a Palestina.

(foto)(vídeo)

Daanbantayan/Bogo (Filipinas).- Las tareas de ayuda humanitaria continúan este viernes en el norte de la isla filipina de Cebú, cerca del epicentro del sismo de 6,9 que golpeó la noche del martes el archipiélago, con al menos 68 fallecidos y 366.000 afectados, mientras se suceden réplicas que agitan la región.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Luxemburgo se puso de gala este viernes para un cambio de trono, con la abdicación de Enrique y la coronación como Gran Duque de su hijo mayor, Guillermo, un acontecimiento al que asiste una importante representación de la realeza europea.

(vídeo)

Roma.- La Abadía de Montserrat inaugura en Roma una exposición, con motivo del milenario del monasterio y en el marco del Año Jubilar, dedicada a su contribución a la construcción de Europa, en un acto en el que participa el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Los visitantes a la Expo de Osaka, desde este jueves y hasta el sábado, serán testigos de un espectáculo poco habitual a este lado del Pacífico: la confección del Poncho Para’i de 60 listas, patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, de la mano de su guardiana por antonomasia, doña Rosa Segovia.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El director Antonio Hernández estrena este viernes ‘Parecido a un asesinato’, un thriller psicológico inspirado en la novela homónima de Juan Bolea con una estructura en puzle, porque los personajes que interpretan Blanca Suárez, Eduardo Noriega y la debutante Claudia Mora ofrecen distintos puntos de vista y esconden un crimen imposible.

(vídeo)

Lisboa.- ¿Cuán pesada es una ciudad? es la pregunta que plantea la Trienal de Arquitectura de Lisboa en su séptima edición, con la que sus organizadores quieren hacer reflexionar sobre el impacto de la humanidad en el planeta.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha participado este jueves en la inauguración de la tercera edición del Oktoberfest de CASA SEAT, un evento que ha reunido a más de 200 asistentes, entre ellos representantes del ámbito político, económico y cultural catalán.

(foto)(vídeo)

