Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 sep (10.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 03 sep (EFE).-

Waterloo (Bélgica), 3 sep (EFE).- El líder del partido catalán Junts, Carles Puigdemont, se reúne este miércoles con el órgano de dirección más restringido de su partido JxCat, un día después de la entrevista que ha mantenido con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en Bruselas.

(vídeo)

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para una cena de trabajo preparatoria de la reunión el jueves, en formato físico y virtual, de la Coalición de Voluntarios, con los aliados de Kiev que preparan garantías de seguridad para el caso de un alto el fuego o un acuerdo de paz.

(vídeo)(foto)(audio)(directo)

Bangkok.- El primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, dijo este miércoles que ha propuesto al rey Vajiralongkorn disolver el Parlamento, en medio de un proceso en la cámara para elegir al nuevo dirigente del país, después de que el Tribunal Constitucional destituyera la semana pasada a la líder Paetongtarn Shinawatra.

(vídeo)(foto)(audio)

Jmelnitsky/ Kiev.- Rusia ha lanzado desde la tarde del martes contra territorio ucraniano 502 drones y 24 misiles de crucero de distintos tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de hoy.

(vídeo)

Asadabad (Afganistán).- En un cementerio de la provincia de Kunar, un anciano observa seis tumbas recién cavadas para su familia, engullida por el terremoto de magnitud 6,0 en el este de Afganistán, mientras a su alrededor otros siguen buscando a los suyos bajo los escombros de una región devastada, donde las rocas sobre la tierra hacen de epitafios mudos en medio del calor y el polvo.

(vídeo)(foto)

Jerusalén.- Manifestantes israelíes se subieron este miércoles al techo de la Biblioteca Nacional de Israel, en Jerusalén, y prendieron fuego a contenedores de basura y a un vehículo cerca de la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para pedir el fin de la guerra en Gaza y la vuelta de los rehenes cautivos allí.

(vídeo)(foto)

Senggigi (Indonesia).- La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada el 2 de julio en la turística Lombok, tuvo que ser retrasada a este jueves, ya que solo hay un único médico forense disponible en la provincia indonesia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenecen unas 400 islas, entre ellas Lombok.

(vídeo)

El Cairo.- En la céntrica estación de ferrocarril de Ramsés, en El Cairo, el bullicio habitual se mezcla con aires de despedida y esperanza. Alrededor de 940 refugiados sudaneses, cargados con grandes bultos y maletas con pertenencias y recuerdos acumulados durante su exilio, se preparan para abordar el tren que les llevará de regreso a su país.

(vídeo)(foto)

Jalalabad (Afganistán).- Las operaciones de rescate en Afganistán continúan por tercer día entre grandes dificultades debido a carreteras de montaña bloqueadas, réplicas constantes y aldeas incomunicadas, mientras la ayuda internacional se convierte en un apoyo crucial para hacer frente a la emergencia que ha dejado ya más de 1.400 muertos y alrededor de 3.100 heridos.

(vídeo)(foto)

San Sebastián (España).- Un moho filamentoso no es precisamente una palabra que evoque la suculencia culinaria, pero estos hongos microscópicos que hacen su trabajo en silencio como una especie de ‘nanochefs’ ocultos son auténticas máquinas de generar proteínas de calidad mediante la fermentación. La NASA ya ha puesto sus ojos en ellos como intendencia para futuros viajes a Marte.

(vídeo)(foto)(audio)

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- Un gran operativo encabezado por la Justicia argentina permitió desmantelar una red global de servicios de televisión ilegal por internet con hasta 8 millones de usuarios pagos y un potencial de más de 20 millones de clientes en todo el mundo, según informó este martes LaLiga, que colaboró con la investigación.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.