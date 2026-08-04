Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 ago (10.00GMT)

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Madrid, 04 ago (EFE).-

Nablus (Palestina).- Colonos israelíes han atacado a primera hora de este martes una aldea de Cisjordania cerca de Nablus según ha informado la agencia de noticias Wafa.

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Shaanxi/Sichuan (China).- Las intensas lluvias que afectan al centro de China han obligado a elevar a casi 400.000 el número de personas evacuadas preventivamente en las provincias de Shaanxi y Sichuan, mientras las autoridades mantienen múltiples alertas por inundaciones, riadas y desastres geológicos.

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Bali (Indonesia).- El ciudadano británico Baath Jarnail Singh acudió este martes a una vista en el Juzgado de Primera Instancia de Denpasar, donde está siendo juzgado en Bali por un presunto delito de contrabando de 1,4 kilogramos de cocaína.

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Dakar.- Miembros de la comunidad Layene en Dakar, Senegal, han acudido al Mausoleo de Seydina Mandione Lahi, segundo califa de los Layene, la más pequeña de las hermandades religiosas de musulmanes sufíes con sede en Senegal.

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La Jonquera (Girona, España).- El conductor de un camión ha sido detenido después de ser interceptado en la localidad fronteriza con Francia de La Jonquera (Girona) y hallarse en el interior del vehículo diversos paquetes que contenían 60 kilos de marihuana.

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Hanoi.- La Oficina Nacional de Estadística de Vietnam ha registrado en los primeros siete meses de 2026 unos 13,9 millones de visitantes internacionales, un incremento del 13,8% respecto al año anterior.

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Praga.- La ola de calor continúa en toda la República Checa, y se prevé que las temperaturas alcancen este martes entre 34 y 39 grados centígrados en la mayor parte del país.

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Wonsan Kalma (Corea del Norte).- La televisión estatal de Corea del Norte, KCTV, emitió este lunes imágenes de un gran complejo turístico del país lleno de personas disfrutando de enormes piscinas y toboganes de agua, en medio de una fuerte ola de calor que, en el Sur, ha provocado ya al menos 16 muertes.

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Birmingham (R.Unido).- Los jugadores del primer equipo del FC Barcelona se han mostrado satisfechos con la estadía realizada en Saint George’s Park (Inglaterra) durante la pretemporada y han asegurado que afrontan con «muchas ganas» el inicio del nuevo curso.

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alm/EFE

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