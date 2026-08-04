Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 ago (14.30GMT)

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Madrid, 04 ago (EFE).-

Sumy (Ucrania) .- Una mujer de avanzada edad y dos niñas murieron como consecuencia de un ataque con bombas guiadas de las fuerzas de invasión rusa contra la región ucraniana de Sumy, informó en Facebook el jefe de la administración regional, Oleh Hirhorov.

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Jersón (Ucrania).- La Policía Nacional de Ucrania ha publicado un vídeo que muestra cómo un dron suicida ruso de corto alcance ataca a un vendedor ambulante en la ciudad de Jersón, donde los civiles son blanco diario de vehículos aéreos no tripulados operados por las tropas rusas desde el otro lado del río Dniéper.

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Nueva York.- Edwin López Cornejo, un inmigrante latino que llevaba veinte años en Estados Unidos, falleció el pasado sábado tras más de un mes ingresado en un centro de detención del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el estado de Nueva Jersey, según confirmó su madre este lunes.

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Ciudad de Gaza.- El único hospital pediátrico operativo en el norte de la Franja de Gaza podría verse obligado a cerrar «en cuestión de horas» debido a la falta de electricidad, ante el veto israelí a la entrada de combustible que usan los generadores, poniendo en peligro la vida de los bebés en incubadoras.

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Ceuta.- Más de medio millar de migrantes, sobre todo subsaharianos, permanecen en el exterior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para poder ocupar una plaza en este recinto, que está colapsado al haber cubierto sus 512 plazas.

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Madrid.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que ya han regresado a Marruecos 70.000 de las 72.000 personas que entraron a Ceuta la semana pasada y ha añadido que se estudiarán el resto de los casos para que sean devueltos quienes no tengan derecho a permanecer en España.

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Roma.- El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, defendió este martes que la decisión de reintroducir temporalmente los controles en las fronteras aéreas y marítimas internas con España tras lo ocurrido en Ceuta no es una medida dirigida contra el país ni contra ningún otro socio europeo, sino que busca «proteger la seguridad nacional».

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Ciudad de Guatemala.- Las autoridades de protección civil de Guatemala evacuaron este martes a al menos dos aldeas por el aumento de las erupciones del volcán de Fuego, ubicado en el centro del país centroamericano.

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Bogotá.- El nuevo Gobierno de Colombia hereda un país con un elevado déficit fiscal producto del aumento del gasto público, bajos niveles de inversión y una inflación con tendencia al alza, problemas para los que propone un plan de austeridad que puede tener impactos sociales.

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Atenas.- El incendio que ha quemado al menos 12.600 hectáreas en Grecia en los últimos seis días sigue este martes fuera de control, aunque la situación ha mejorado considerablemente y ya no existe un frente activo sino dispersos focos de fuego en tres diferentes zonas de la región de Ática, donde está Atenas.

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Jerusalén.- La Gobernación de Jerusalén, dependiente de la Autoridad Palestina, denunció este martes que al menos una persona resultó herida durante la demolición de dos viviendas en el barrio de Al Tur.

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Liverpool (Reino Unido).- Las directrices que establecen que el uso de espacios públicos segregados por sexo -como baños y vestuarios- debe basarse en la biología y no en la identidad de género entrarán en vigo este miércoles en Reino Unido.

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París.- La inflación en los países desarrollados y en vías de desarrollo bajó cuatro décimas en junio, para situarse en el 4,2 %, tras haber encadenado tres meses de alzas, indicó este martes la OCDE.

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Londres.- La petrolera BP informó este martes de que su beneficio atribuido se situó en el primer semestre del año en 7.753 millones de dólares (6.745 millones de euros), un alza del 234 % frente al mismo periodo de 2025, por el incremento del precio del crudo.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Quito.- La Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), inhabilitado para participar en las elecciones locales de noviembre próximo, ofrece una rueda de prensa para anunciar acciones contra lo que consideran un «estado dictatorial» en Ecuador, donde es la mayor fuerza de oposición al presidente Daniel Noboa.

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El Prat de Llobregat (España).- La huelga indefinida que ha empezado este martes en los servicios en tierra (‘handling’) de la empresa Groundforce en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha afectado al menos a una veintena de vuelos, con 16 cancelaciones, según ha informado el sindicato CGT.

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Nueva Delhi.- El coordinador nacional del Partido Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, participó este martes junto con otros líderes del AAP, en una protesta contra la decisión del Gobierno indio de hacer obligatorio el uso de combustible E20 -gasolina mezclada con un 20 % de etanol- en todas las gasolineras del país.

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Gijón (España).- La tortuga lora (Lepidochelys kempii) recuperada durante los últimos seis meses en el Centro de Recuperación de Animales Marinos del Principado de Asturias, situado en las instalaciones del Acuario de Gijón, ha regresado este martes al océano Atlántico tras culminar con éxito un proceso de rehabilitación que comenzó el pasado mes de febrero.

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Madrid.- La nueva camiseta de la selección española de fútbol, con las dos estrellas bordadas sobre el escudo tras haber ganado el Mundial 2026, puede adquirirse desde este martes en la tienda oficial de Adidas, patrocinador oficial de la selección, situada en la Gran Vía madrileña.

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Barcelona (España).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reaparecido públicamente este martes, una semana después de anunciar en las redes sociales que los médicos le habían revertido una arritmia, para escenificar la firma del contrato del joven extremo belga Jesse Bisiwu hasta el 30 de junio de 2031.

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Madrid.- El Real Madrid ha completado este martes el primer entrenamiento del día en la Ciudad Real Madrid para comenzar la cuarta semana de la pretemporada. Vini Jr., Brahim y Bernardo Silva se han incorporado a los entrenamientos bajo las órdenes de Mourinho.

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Santo Domingo.- Los controles de seguridad, similares a los de un aeropuerto, deben ser superados constantemente por miles de atletas y deportistas alojados en los 1.200 apartamentos de la villa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde los deportistas pueden disfrutar de ir a la barbería o al cine, entre otras actividades.

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alm/EFE

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