Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 dic (11.00 GMT)

Lokop (Indonesia).- Alrededor de un millar de personas siguen desaparecidas este jueves en Indonesia y Sri Lanka por las severas inundaciones provocadas por fuertes lluvias que afectan a ambos países y que ya han amainado en Tailandia, dejando al menos 1.400 muertos en conjunto.

Shanghái (China).- La aerolínea China Eastern Airlines inauguró este jueves una ruta que enlaza la megalópolis de Shanghái con Buenos Aires mediante una escala en la ciudad neozelandesa de Auckland, un nuevo corredor aéreo que, según la compañía, recorta en más de cuatro horas el tiempo total de viaje entre China y Sudamérica respecto a los trayectos utilizados hasta ahora.

Manila.- La crisis por los presuntos proyectos de infraestructura anómalos en Filipinas se intensificó este jueves tras la dimisión, por motivos de salud, del ingeniero Rogelio Singson, miembro de la Comisión Independiente para Infraestructuras, mientras el congresista Sandro Marcos acudía a responder preguntas del organismo en medio de crecientes protestas que exigen castigos por la corrupción.

Barcelona (España).- Cerca de 600 voluntarios han colaborado durante la pasada noche en un recuento de personas sin techo en Barcelona, una iniciativa organizada y liderada por la Fundación Arrels y que no se hacía desde el 2023, cuando se contabilizaron unas 1.300.

Hong Kong.- Un creador de contenido hongkonés fue detenido por presunta sedición ligada al incendio de Tai Po, en un contexto de máxima tensión por la mayor tragedia en décadas en la ciudad, con la investigación policial ampliándose y las autoridades de seguridad nacional denunciando supuestos intentos de politizar el desastre.

Nueva York.- El espíritu navideño se apoderó de Nueva York este miércoles con el tradicional encendido del árbol de Rockefeller Center, que fue acompañado de los villancicos de Marc Anthony y Michael Bublé y la energía de las bailarinas The Rockettes.

Galicia (España).- El de Xestoso, en el municipio de Monfero (A Coruña), en Galicia, es un valle eminentemente ganadero, ejemplo de paisaje de montaña genuinamente gallego, en pleno parque natural de As Fragas do Eume y al borde de la línea simbólica que separa este ayuntamiento de la provincia de Lugo.

Washington.- La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

