Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 feb (11.00 GMT)

Madrid, 04 feb (EFE).-

Kiev.- El Ejército ruso lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles un total de 105 drones de larga distancia contra varias regiones de Ucrania, según informó en su parte de hoy la Fuerza Aérea ucraniana.

(vídeo)

Antibes (Francia).- Una tormenta, que se prolongó durante varias horas en la noche del martes al miércoles, en la Costa Azul francesa causó precipitaciones muy importantes de lluvia y granizo que provocaron inundaciones en localidades como Antibes o Vallauris.

(vídeo)

Tokio.- Las elecciones anticipadas de este domingo convocadas por la ministra nipona, Sanae Takaichi, han sumido a Japón en la campaña más corta de su historia moderna, marcada por retrasos en el envío de papeletas y unas nevadas récord que han dejado al menos treinta muertos.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a un deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde varios gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos propios, o han utilizado las políticas de Washington como justificación para reforzar prácticas represivas, advirtió Human Rights Watch (HRW).

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- El entrenador Jordi Fernández hizo autocrítica sobre el mal inicio de 2026 de sus Brooklyn Nets, que suman 16 derrotas por solo 3 victorias en lo que va de año, algo en lo que él tiene la «responsabilidad de no tener buenos resultados».

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- Los Lakers arrollaron a los Nets de Jordi Fernández en Brooklyn gracias a los 24 puntos de Luka Doncic y a los 25 puntos y exhibición de mates y ‘alley-oops’ de LeBron James, que se dio un festín de popularidad en su última visita a Nueva York de la temporada regular.

(foto)(vídeo)

