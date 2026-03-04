Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 feb (11.00 GMT)

Madrid, 04 feb (EFE).-

Beirut.- El Líbano amaneció este miércoles bajo nuevos bombardeos israelíes, que dejan ya al menos 56 muertos y más de 335 heridos desde su inicio hace dos días, y que esta madrugada incluyeron un ataque contra un hotel a las afueras de Beirut.

Haifa (Israel).- La ciudad de Haifa, norte de Israel, amanece con el sonido de las alarmas que instan a la población a ingresar en los refugios, ante el lanzamiento de una nueva andanada de cohetes desde Irán.

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resumido la posición del Ejecutivo frente al conflicto bélico en Oriente Medio desencadenado por los ataques de EE.UU. e Israel a Irán se resume «en cuatro palabras» con «no a la guerra», el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003.

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó el martes que «en estos días vivimos una nueva y peligrosa crisis internacional» y mostró su admiración por la valentía de las mujeres en Irán.

Madrid.- Un avión A-330 del Ejército del Aire y del Espacio despegará esta mañana desde la base aérea de Torrejón (Madrid) para evacuar a españoles que se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico debido a la guerra de Irán en una de las operaciones más difíciles y delicadas de las previstas.

Pekín.- China dio este miércoles el pistoletazo de salida a su principal cita política anual con la apertura de la sesión de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el órgano asesor que precede a la inauguración este jueves de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

Katmandú.- Nepal prepara las urnas para celebrar mañana unas elecciones generales decisivas tras las protestas lideradas por la «Generación Z», que en septiembre dejaron más de 70 muertos y provocaron la caída del gobierno en cuestión de horas, en unos comicios donde las promesas de empleo buscan conquistar el voto joven que tumbó al poder.

Dubái.- El Mercado Financiero de Dubái reabrió hoy sus operaciones, tras una suspensión extraordinaria de dos jornadas acordada por el regulador emiratí ante la escalada de tensión regional vinculada a Irán.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó este miércoles un 12,06 %, su peor caída porcentual histórica, en medio del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre energética.

Taipéi.- Las bolsas chinas seguían experimentando caídas este miércoles, siguiendo la tendencia regional ante la incertidumbre acerca del suministro energético por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias de Teherán.

Seúl.- La banda femenina Blackpink ha convertido al principal museo de Corea del Sur en un punto de encuentro entre el K-pop y la cultura tradicional coreana, permitiendo que fanes de todo el mundo descubran reliquias históricas mientras disfrutan de su álbum más reciente, ‘Deadline’.

Sevilla (España).- Quienes dieron el título de arquitecto a Gaudí dijeron: «Hemos hecho un arquitecto que será un loco o un genio», lo que en el centenario de su muerte ha corroborado el autor de la novela «El aprendiz de Gaudí», Jesús Bastante: «Fue un genio, con un punto de locura, y puede que también un santo como podremos comprobar en breve».

Madrid.- Los aromas y sabores de la gastronomía chilena conectados a la diversidad cultural y el talento humano son la fórmula escogida por los organizadores de la Semana de Chile en Madrid para fomentar una percepción positiva del país a nivel internacional.

Daimiel,Ciudad Real (España).- El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel alcanza actualmente en torno a 1.000 hectáreas inundadas, lo que supone cerca del 58 % de la superficie de las 1.750 hectáreas que son susceptibles de inundación, y podría igualar antes del viernes el máximo de lámina de agua registrado el pasado año, que llegó a ser de 1.100 hectáreas.

Barcelona (España).- Planificar un viaje hablando con un asistente virtual, dejar la maleta sin pasar por mostradores, cruzar el aeropuerto sin enseñar el pasaporte y que te acompañe un robot hasta la puerta de embarque son escenas que este año el Mobile World Congress (MWC) presenta como parte de los trayectos aéreos del futuro.

