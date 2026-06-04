Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 04 jun (EFE).-

Kiev.- Las fuerzas rusas lanzaron entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves contra territorio ucraniano 293 drones de larga distancia y un misil balístico Iskander-M, según el parte publicado este jueves por la Fuerza Aérea de Ucrania.

(vídeo)Kuwait.- Kuwait denunció el pasado miércoles que una persona murió y 63 resultaron heridas en los últimos ataques iraníes con drones y misiles contra el país árabe del golfo Pérsico, que causaron «importantes daños» en el aeropuerto internacional, según un comunicado oficial.

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Kuwait.- El primer ministro de Kuwait, el jeque Ahmad al Abdullah al Sabah, ha visitado el aeropuerto Internacional de Kuwait tras la oleada de ataques con misiles y drones iraníes.

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Madrid.- La Guardia Civil y la Policía Nacional han participado junto a la Dirección de Protección y Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia en la detención en este país de un hombre que producía y distribuía material de pornografía infantil de niños captados en redes sociales, entre ellos al menos cuatro víctimas de nacionalidad española.

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París.- Limitar el calentamiento global a los objetivos que se fijó la comunidad internacional en la cumbre climática de París en 2015 necesita un proyecto de justicia social a escala global mediante impuestos a los ricos, pero también un modelo económico de sobriedad.

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Bali (Indonesia).- La rupia indonesia cayó a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense en la apertura del mercado de este jueves, desplomándose hasta las 18.016 por dólar.

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Bruselas.-El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita Bruselas para reunirse con el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Christophe Hansen, entre otros representantes de instituciones europeas.

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París.- Una exposición de bocetos y croquis de la obra del francés JR ‘La Caverna del Puente Nuevo’, un homenaje a la instalación que los creativos Christo y Jeanne-Claude hicieron en 1985 en dicho puente de París, se inaugura este viernes en la galería Perrotin de la capital francesa.

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Katmandú.- Las autoridades nepalíes han rescatado con vida este jueves al guía nepalí del Everest, Hillary Dawa Sherpa, desaparecido hace seis días.

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Pionyang.- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recibió el martes al equipo femenino del Naegohyang, primer campeón norcoreano de la Liga Campeones de fútbol de Asia, según informó la agencia de noticias oficial del país, KCNA.

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Barcelona (España).- Barcelona celebra el día de Corpus Christi con el tradicional ‘ou com balla’ (el huevo que baila) en las fuentes de edificios emblemáticos del Barrio Gótico.

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Los Ángeles (EE.UU.).- En diferentes lugares de la ciudad se exhiben anuncios de la Copa Mundial de la FIFA en L.A. Live, en el centro de Los Ángeles, California.

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alm/EFE

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