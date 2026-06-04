Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 04 jun (EFE).-

Gaza.- El Ejército israelí mató en la madrugada de este jueves a nueve gazatíes e hirió a otros 15 en cuatro ataques contra apartamentos residenciales en la ciudad de Gaza, confirmaron los equipos de rescate y una fuente en la morgue del Hospital Shifa.

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Moscú.- Decenas de moscovitas depositan hoy flores en la tumba del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, quien habría cumplido el jueves 50 años.

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Caracas.- Familiares protestan frente al Ministerio Público en Caracas para exigir la liberación de los presos acusados de «terrorismo» y vinculados con las Tancol, acrónimo acuñado por las autoridades venezolanas para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos».

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Bogotá.- Declaración vía streaming del candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda.

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Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realiza una intervención en un campo de cultivos ilícitos en el municipio de Villagarzón, en el departamento de Putumayo.

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Caracas.- Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

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Sofía.- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se ha reunido con su homólogo búlgaro, Rumen Radev, durante su visita oficial al país.

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Bruselas.- Estudiantes y fuerzas de la policía se enfrentaron este jueves en Bruselas durante una manifestación en protesta contra las reformas educativas impulsadas por el Gobierno de la Federación Valonia-Bruselas.

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Calabria (Italia).- La policía italiana descubrió en la región de Calabria (sur del país) un sofisticado búnker subterráneo con un túnel de 120 metros diseñado para facilitar la huida de prófugos, vinculado presuntamente a la ‘Ndrangheta, la mafia local.

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Roma.- La Guardia de Finanza (policía económica de Italia) ha desarticulado una trama de reventa ilegal de entradas para conciertos, espectáculos y eventos deportivos que en los últimos cinco años ha generado más de 30 millones de euros de ingresos que no fueron declarados a la administración tributaria.

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Rangún.- La ONU y las agencias meteorológicas han advertido que Birmania enfrenta riesgos climáticos extremos debido al fortalecimiento del monzón del suroeste y al incipiente fenómeno de El Niño.

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Bargny (Senegal).- En Bargny, una localidad pesquera a treinta kilómetros de Dakar, la capital de Senegal, vive Bineta Dieng. Cada mañana, al amanecer, esta mujer de 58 años se sube a una carreta tirada por un caballo y recorre el camino hasta una ciénaga a los pies de una central de carbón.

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Berlín.- El llamado «Birds Group» o «Grupo Pájaros» es la unidad del Ejército alemán que prepara a Alemania, país que aspira a tener las fuerzas armadas convencionales más fuertes de Europa, para escenarios futuros de guerra similares a los de Ucrania frente a Rusia, donde los drones desempeñan un papel esencial.

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Bruselas.- El president de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, confió este jueves en que el «nuevo ofrecimiento» que el gobierno regional planteará el viernes a los sindicatos de profesores valencianos logrará «desmontar» la huelga que hoy cumple 19 días, y aseguró que las mejoras técnicas propuestas serán «solventes y suficientes».

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Bruselas.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se reunió este jueves con el eurodiputado Esteban González Pons en el Parlamento Europeo.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- El senador filipino Jinggoy Estrada acudió este jueves a su comparecencia programada ante el tribunal anticorrupción Sandiganbayan donde enfrenta cargos de corrupción y malversación de fondos en relación con su presunta participación en proyectos gubernamentales irregulares de control de inundaciones.

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Abuya .- Activistas del movimiento “Take It Back” se manifestaron este jueves en Abuya para exigir al Gobierno de Nigeria la liberación inmediata de 39 estudiantes y siete profesores secuestrados el mes pasado por hombres armados en el estado de Oyo, en medio de una crisis que acumula más de 1.680 escolares raptados en el país desde 2014, según datos de Save the Children.

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Madrid.- El Rey Felipe VI ha entregado este jueves el South Summit Leadership Award a la empresaria brasileña Luiza Helena Trajano, una de las figuras empresariales más influyentes de América Latina, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su compromiso con la reducción de las desigualdades sociales.

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Caracas.- Festividades del Corpus Christi 2026 en la localidad de San Francisco de Yare (estado Miranda, norte) en las que participan los Diablos Danzantes de Yare, declarados en 2012 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

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Seehausen (Alemania).- Los fieles de la parroquia local de San Miguel cruzaron este jueves a bordo de botes y embarcaciones flotantes el lago Staffelsee, cerca de Seehausen, para revivir la tradicional procesión del Corpus Christi, una de las pocas celebraciones lacustres del país que se realiza de forma ininterrumpida desde 1935.

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Berlín.- Una aplicación lanzada por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, permite recrear el tiempo que hizo en día del desembarco de Normandía, conocido como el Día D, y poner de relieve la importancia que tuvo la predicción meteorológica en el éxito de la mayor operación anfibia de la historia.

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Pekín.- La plataforma abierta de conducción autónoma Baidu Apollo mostró este jueves, a miembros de la prensa, el desempeño de algunos de sus modelos de sus coches autónomos en el Parque Baidu Apollo.

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Madrid.- Más de 300 agentes de la Guardia Civil de 15 unidades diferentes velarán por la seguridad del papa León XIV durante su aterrizaje en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas este sábado y cuando despegue rumbo a Barcelona el próximo martes en un operativo especialmente complejo que no afectará al resto de viajeros.

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Santa Cruz de Tenerife (España).- Se ultiman los preparativos para la misa que el papa León XIV presidirá en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife el próximo 12 de junio.

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Santa Cruz de Tenerife (España).- La Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias ha vinculado un posible origen canario en la genealogía del papa León XIV a partir de una investigación que sitúa parte de sus antepasados entre los siglos XVI y XVII en La Palma.

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Toledo (España).- Miles de toledanos han celebrado la fiesta grande de la ciudad, el Corpus Christi, marcada por la inminente visita del papa León XIV a España y en un jueves en el que el calor ha dado una tregua en un Casco Histórico de Toledo alfombrado de tomillo y romero.

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Barcelona (España).- El cardenal Juan José Omella se ha mostrado este jueves convencido de que el papa León XIV utilizará el catalán durante la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y ha criticado que se haya creado una polémica sobre ello: «Hay personas a las que les gusta encender hogueras».

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Moscú.- El XII Festival del Libro de la Plaza Roja abrió este jueves en Moscú con la participación de unas 400 editoriales de Rusia y Bielorrusia y cerca de 150.000 títulos.

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Madrid.- El fotógrafo dominicano Alejandro Cartagena presenta ‘Ground Rules’, reglas del juego, una gran exposición en la que condensa 21 años de trabajo que explora desde Monterrey (México) el significado de la frontera, la explosión urbanística, el deterioro medioambiental y los efectos reales de las decisiones políticas.

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Reus (España).- El joyero y escultor Joan Serramià ultima en su taller de Reus un báculo papal inspirado en Antoni Gaudí y su gran obra, la Sagrada Familia, que León XIV recibirá como regalo el próximo miércoles, 10 de junio, durante su visita a Barcelona.

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Madrid.- El empresario Enrique Riquelme, uno de los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid, desplegó este jueves una lona en la capital española con el mensaje dedicado a su oponente, el actual mandatario, Florentino Pérez: «El Real Madrid no se vende».

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Montevideo.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, le entrega el pabellón nacional a la selección que defenderá al país sudamericano en el Mundial 2026.

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Ciudad de Panamá.- Acto de despedida de la selección de fútbol de Panamá en el aeropuerto rumbo al Mundial 2026 que se celebra en Canadá, EE.UU. y México.

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A Coruña (España).- La selección española ha llegado este jueves a A Coruña donde esta noche se enfrentará a la selección de Irak en el estadio de Riazor, en un partido amistoso de cara al Mundial.

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Girona (España).- El director deportivo del Girona, Quique Cárcel, ha explicado este jueves que la llegada del nuevo entrenador no será cosa de «dos días» y que el anuncio llegará «durante el mes de junio», y ha afirmado que la plantilla que el próximo curso competirá en LaLiga Hypermotion se empezará a construir cuando el club firme a dicho técnico.

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alm/EFE

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