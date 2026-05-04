Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 may (10.00 GMT)

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Madrid, 04 may (EFE).-

Washington.- La operación estadounidense para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, anunciada este domingo por el presidente Donald Trump y denominada ‘Proyecto Libertad’, movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.

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Nicosia (Chipre).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió este lunes un «fondo específico» de apoyo a los agricultores frente a las crisis climáticas en la próxima Política Agraria Común (PAC), a partir de 2028.

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Ciudad Quezón.- El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes de Filipinas ha celebrado este lunes una sesión en la que han votado por unanimidad la aprobación de un informe que establece artículos de la acusación formal contra la vicepresidenta del país, Sara Duterte.

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Guayaquil (Ecuador).- Ecuador inició en la noche de este domingo un nuevo periodo de toques de queda nocturnos en casi la mitad del país que prolongará durante quince días, una medida con la que el Gobierno busca intensificar las operaciones contra las bandas criminales, a las que atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 5,12 % este lunes por un notable desempeño de los fabricantes de semiconductores y después de que EE. UU. anunciara un plan para liberar barcos atrapados en el estrecho de Ormuz por el bloqueo marítimo iraní.

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Porcía (España).- Los equipos de rescate retoman la búsqueda del tripulante del pesquero francés Santa Maria Dominic II desaparecido tras naufragar el barco en el litoral occidental de Asturias.

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Bali (Indonesia).- La Agencia Central de Estadística de Indonesia registró cerca de 1,09 millones de llegadas de turistas extranjeros en el mes de marzo, un aumento de más del 10% en comparación con el mismo período de 2025.

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Seúl.- Fans surcoreanos de la franquicia creada por George Lucas celebraron este lunes 4 de mayo el Día de Star Wars con un desfile en homenaje a los personajes y la historia en el parte Lotte World de Seúl.

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alm/EFE

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