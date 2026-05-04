Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 may (15.00 GMT)

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Madrid, 04 may (EFE).-

Shostka (Ucrania).- Rusia lanzó entre la tarde del domingo y la mañana del lunes contra la retaguardia ucraniana 155 drones de larga distancia, según informó en su parte de hoy la Fuerza Aérea ucraniana. Del total de los drones, 135 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

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Moscú.- Un dron ucraniano impactó hoy por primera vez en varios años contra un edificio de viviendas en Moscú, apenas a diez kilómetros del Kremlin, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

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Bogotá.- Al menos dos personas muertas y 37 más heridas dejó este domingo en la ciudad colombiana de Popayán un accidente de un vehículo gigante del tipo ‘Monster Truck’, cuya conductora perdió el control en una exhibición y atropelló a decenas de personas que estaban entre el público.

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Caracas.- Familiares, amigos y defensores de derechos humanos acudirán a la Defensoría del Pueblo en Venezuela para denunciar la situación de los presos políticos en cárceles como El Rodeo I, el Fuerte Guaicaipuro, Yare y diversos calabozos policiales.

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Caracas.- La familia del preso político Víctor Hugo Quero y la ONG Foro Penal se pronuncian sobre este caso.

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Lima.- Un grupo de ocho peruanos que fueron reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania regresan repatriados a su país después de que la semana pasada cientos de familiares denunciasen que han sido supuestamente llevados al frente de guerra bajo engaños.

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Ciudad de México.-La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acude a la ‘Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés’

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Ciudad de México.-Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Quito.- Fundamedios denuncia el uso del sistema judicial contra la libertad de expresión en Ecuador y su impacto en el ejercicio periodístico.

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Ereván.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este lunes que seguirá trabajando hacia el objetivo de que Ucrania entre en la Unión Europea tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia.

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Ereván.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este lunes con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Armenia.

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Ereván.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este lunes con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Armenia. Durante el encuentro, ambos líderes intercambiaron camisetas de sus selecciones nacionales de fútbol, en un gesto simbólico de cara al próximo Mundial, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Ereván.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, saludó este lunes a la primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Armenia.

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Ereván.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este lunes que no comparte las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar tropas en Italia y otros países y defendió que su país siempre ha sido leal con sus aliados.

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Bruselas.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este lunes que «por ahora» no consta «ningún elemento de afectación directa» sobre las empresas españolas presentes en Cuba después de que Estados Unidos haya anunciado una ampliación de las sanciones contra la isla.

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Teherán.- Irán aseguró este lunes que continúan las negociaciones con Omán para implementar un mecanismo conjunto que garantice el tránsito seguro de los buques en el estrecho de Ormuz, ahora bajo bloqueo iraní a causa de la guerra con Estados Unidos.

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Miami (EE.UU.).- Cortos vídeos que muestran al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, como DJ durante una boda, siguiendo la letra con los labios y moviendo la cabeza al ritmo de la música electrónica mientras llevaba audífonos, se volvieron virales en redes sociales este fin de semana.

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Ciudad del Vaticano.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, fue recibido este lunes por el papa León XIV y aseguró que existe «una enorme sintonía» del Vaticano con la política humanitaria en España.

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Roma.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugurará este lunes la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles, en Plaza Navona, tras su rehabilitación.

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Ereván.- Decenas de medios de comunicación cubren hoy desde el centro de prensa habilitado en Ereván la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a representantes de 48 países del continente y a Canadá como país invitado.

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Bangkok.- La industria turística de Tailandia enfrenta importantes trastornos después de que las principales aerolíneas impusieran recargos y recortaran rutas debido al fuerte aumento de los costos del combustible a causa del conflicto en Medio Oriente, lo que ha reducido la demanda de viajes y ha provocado una caída del 30 por ciento en los vuelos de China a Tailandia, según la Asociación de Agentes de Viajes de Tailandia.

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Praga (República Checa).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, es recibido por su homólogo checo, Petr Pavel, en el Castillo de Praga, en el marco de una visita oficial destinada a reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países.

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Moscú.- Moscú se prepara para conmemorar el 81 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi con la instalación de carteles festivos en las inmediaciones del Kremlin, a falta de cinco días para la celebración oficial del 9 de mayo.

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Erding (Alemania).- El presidente del Estado de Baviera, Markus Söder, y el ministro regional del Interior, Joachim Herrmann, inauguraron este lunes el Centro de Competencia y Defensa contra Drones en la base aérea de Erding.

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Medellín (Colombia).- La actriz colombiana Natalia Reyes considera que los Premios Platino «derrumban fronteras en un mundo que cada vez está más dividido, más polarizado y más complejo en el tema migratorio», y que su nominación a mejor interpretación femenina por la película ‘Aún es de noche en Caracas’ es un «gran motivo de orgullo».

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San Petersburgo (Rusia).- El arqueólogo Alexander Butyagin y el director del Museo del Hermitage, Mijaíl Piotrovsky, comparecen ante los medios en una rueda de prensa celebrada en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo, este lunes, tras la reciente liberación y regreso a Rusia de Butyagin en un intercambio de prisioneros con Ucrania.

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Abu Dabi.- El pabellón de la empresa EDGE ha inaugurado este lunes la quinta edición de la conferencia y exposición «Make it in the Emirates» en Abu Dabi, un evento que reúne a más de 1.100 expositores y exhibe unos 5.000 productos hasta el próximo 7 de mayo.

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Mpumalanga (Sudáfrica).- La policía sudafricana investiga si un cocodrilo de 4,5 metros devoró a Gabriel Batista, un empresario de 59 años arrastrado por las inundaciones en Mpumalanga, tras hallar restos humanos en el interior del animal.

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Pekín.- La población china disfruta de las vacaciones por el Primero de Mayo, que se celebran del 1 al 5 del mes, fecha en la que muchos aprovechan para visitar lugares turísticos de la capital china como el Palacio de Verano de Pekín.

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Barcelona (España).- El periodista nicaragüense Sergio Ramírez, el estadounidense Martin Baron y la escritora bielorrusa y nobel de Literatura, Svetlana Alexiévich, han sido galardonados con los Premios Ortega y Gasset de Periodismo en una ceremonia que se ha celebrado este lunes en Barcelona, con la presencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

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Londres.- En toda su historia, ni el Arsenal ni el Atlético de Madrid han dominado la Liga de Campeones, tan descorazonadora tantas veces para el equipo de Diego Simeone, pero también tan anhelada siempre, por la que insiste de nuevo ante un desafío total que conduce al ganador a la final de Budapest después del 1-1 de la ida.

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Barcelona (España).- La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha investido este lunes doctora honoris causa a Judith Butler, referente mundial de la teoría feminista y ‘queer’.

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Londres.- El Atlético de Madrid ha llegado a Londres para disputar la vuelta de la semifinal de la Champions contra el Arsenal.

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Madrid.- El belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, ha vuelto a completar una sesión de entrenamiento después de estar de baja un mes tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido contra el Manchester City.

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alm/EFE

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