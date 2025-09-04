Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 sep (10.00 GMT)

The Swiss voice in the world since 1935

París.- El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, recibe en el Elíseo a los miembros de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania, con presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la participación por videoconferencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entre otros.

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este jueves una reunión en Pekín con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la que señaló que su país «está dispuesto a seguir brindando asistencia y apoyo a Cuba en la medida de sus posibilidades».

Indonesia.- Rescatistas continúan la búsqueda de víctimas entre los restos del helicóptero accidentado en Tanah Bumbu, provincia de Kalimantan Meridional, en Indonesia.

Roma.- Las autoridades han extraditado desde España a Italia a uno de los miembros de una red internacional de narcotráfico vinculada a la poderosa mafia calabresa ‘Ndrangheta, en el marco de la macrooperación “Millennium”, coordinada por la Dirección Antimafia de Reggio Calabria (sur), informaron este jueves los Carabineros (policía militarizada).

Ceuta (España).- Decenas de personas de varias nacionalidades africanas llevan varios días viviendo a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad norteafricana española de Ceuta debido a que todas las plazas están ocupadas.

Barcelona (España).- Los Mossos d’Esquadra llevan a cabo desde primeras horas de la mañana de este jueves en Mataró (Barcelona) un dispositivo, con varias entradas y registros, contra un grupo que compraba móviles robados en toda España y en Europa.

Asís (Italia).- El próximo domingo, en la plaza de San Pedro, una madre llevará por primera vez al altar ante el papa León XIV un relicario con el corazón de su hijo: Antonia Salzano es la madre de Carlo Acutis, un chico italiano fallecido a los 15 años que se convertirá en el primer santo milenial. «Los jóvenes encontrarán un amigo», asegura a EFE.

Bali (Indonesia).- El zoológico de Bali celebra este jueves el cumpleaños de Jacky, un orangután macho que cumple 48 años.

