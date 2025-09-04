Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 04 sep (15.00 GMT)

Madrid, 04 sep (EFE).-

Lisboa.- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, rebajó este jueves a 16 el número de muertos en el accidente de ayer, miércoles, en el funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, en una declaración junto al alcalde de la ciudad, Carlos Moedas.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibió este jueves en el Vaticano al presidente de Israel, Isaac Herzog, con el que abordó la «trágica situación en Gaza» y la manera de «garantizar un futuro al pueblo palestino», además de mostrar su esperanza en que se alcance «con urgencia un cese al fuego permanente».

(foto)(vídeo)

Tokio.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves al primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, que agilice la adopción de un acuerdo comercial bilateral que permita las exportaciones «masivas» entre ambos países.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este jueves una reunión en Pekín con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la que señaló que su país «está dispuesto a seguir brindando asistencia y apoyo a Cuba en la medida de sus posibilidades».

(vídeo)

Pekín.- El personal que acompañó a Kim Jong-un a Pekín fue grabado retirando y limpiando minuciosamente los objetos que utilizó el líder norcoreano tras su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, un gesto que ilustra el extremo cuidado del régimen por evitar que queden rastros que puedan revelar información sobre la salud del dirigente.

(vídeo)

Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que Europa puede y debe hacer mucho más ante la «insoportable» violencia y catástrofe humanitaria en Palestina.

(foto)(vídeo)

París.- El primer secretario del Partido Socialista (PS) francés, Olivier Faure, ha subrayado este jueves que su decisión de votar contra la moción de confianza del primer ministro, el centrista François Bayrou, para tumbar así su Gobierno, «es irrevocable».

(foto)(vídeo)

Praga.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió este jueves en Praga con el primer ministro checo, Petr Fiala.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ofrecen una conferencia de prensa conjunta en el marco de la visita del funcionario a México

(foto)(vídeo)(directo)

Yakarta.- Las autoridades de Indonesia han destituido a un agente de Policía en relación con la muerte de un manifestante en las protestas que comenzaron la semana pasada en Yakarta y se extendieron por el país, dejando al menos 10 fallecidos, decenas de heridos y alrededor de 4.000 detenidos.

(foto)(vídeo)

Santa Cruz/La Paz.- El político boliviano Arturo Murilllo, que fue ministro de Gobierno (Interior) durante la Administración transitoria de Jeanine Áñez, arribó este jueves a Bolivia tras ser deportado de EE.UU., para cumplir dos sentencias de hasta ocho años de prisión en casos de corrupción.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, habla en una entrevista con EFE de su participación en el Congreso Internacional de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones Andicom.

(foto)(vídeo)

Srinagar (India).- El nivel del agua del río Jhelum ha empezado a retroceder en Srinagar pero el peligro permanece. Equipos de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF) de Jammu y Cachemira están llevando a cabo operaciones de recate en las zonas afectadas por las inundaciones.

(foto)(vídeo)

Ostrava (República Checa).- El ex primer ministro checo Andrej Babis, líder de la formación populista ANO, arrancó este jueves su campaña en Ostrava para los comicios legislativos del 3 y 4 de octubre.

(foto)(vídeo)

Boquete (Panamá)- Un comprador de Dubai alcanzó recientemente el récord de compra por el café Geisha panameño, adquirido por más de 30.000 dólares el kilo, un lote que recogerá este jueves tras pagar más de 600.000 dólares por 20 kilogramos del conocido como el café más caro y exclusivo del mundo.

(foto)(vídeo)

Londres.- Un documental realizado por una productora independiente indaga en la historia de la isla de Alderney, el único trozo de suelo británico con el que los nazis lograron hacerse y donde instalaron cuatro campos de concentración en los que llegaron a estar internados prisioneros republicanos españoles.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El bar Gateway de Jerusalén amaneció este jueves sin uno de sus dueños, Tony Sabela, detenido ayer por la policía israelí por vender libros sobre Palestina. Sabela, interrogado y liberado horas después, tiene prohibido ir en 15 días a su bar, donde ahora la solidaridad ciudadana se manifiesta en forma de una avalancha de venta de libros.

(foto)(vídeo)

São Paulo (Brasil).- El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, resaltó este jueves la importancia de que los discursos climáticos se conecten y comprendan las emociones de la sociedad, durante la apertura del III Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), organizado por la Agencia EFE en São Paulo.

(foto)(vídeo)

Viena.- Los espiritistas, vegetarianos y hasta nudistas que alrededor de 1900 se lanzaron a crear un «nuevo» ser humano ante el arrollador empuje de la industria y la tecnología influyeron en el arte e inspiraron, para mal o para bien, corrientes tan contradictorias como el nacionalsocialismo o el movimiento hippie.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El actor y productor Arnold Schwarzenegger será el «gran invitado de honor» de la primera edición de San Diego Comic-Con de Málaga, según se ha revelado este jueves en Madrid en la presentación oficial del programa.

(foto)(vídeo)

Vitoria (España).- La serie ‘La caza’ se adentra en la selva navarra de Irati, con una presencia abrumadora y casi como un personaje de este ‘thriller’, que se mueve en un terreno casi mitológico, más oscuro que las anteriores entregas, con nuevos protagonistas y otros transformados que abren la puerta a más temporadas.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Mas de cien obras del pintor, escultor y escenógrafo Antoni Clavé se muestran en el Palau Martorell y el Reial Cercle Artístic en una gran exposición retrospectiva dedicada al artista barcelonés exiliado en Francia, coincidiendo con el veinte aniversario de su fallecimiento en Saint-Tropez, donde se estableció en los años 50 del pasado siglo.

(foto)(vídeo)

San Juan.- Los grandes eventos musicales, como el actual ciclo de conciertos de Bad Bunny, abren la ventana a atraer a un nuevo turismo a Puerto Rico, según Jorge L. Pérez, gerente regional de Legends ASM Global, empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico, entre otras salas de espectáculos.

(foto)(vídeo)

Reserva Biológica Huilo Huilo (Chile).- En un esfuerzo conjunto inédito, Chile y Argentina trabajan al unísono para proteger y repoblar la cordillera de Los Andes de huemules, los ciervos más australes del mundo, símbolo de la Patagonia salvaje y de los que sólo quedan 1.500 ejemplares entre ambos países.

(foto)(vídeo)

Laredo (España).- Óscar Guerrero, director del Israel-Premier Tech, aseguró este jueves que el equipo no tiene ninguna duda de que va a seguir en carrera en la Vuelta e insistió en que son una formación deportiva que ha venido a competir, tras una nueva protesta para pedir su expulsión en la salida de la duodécima etapa en Laredo.

(foto)(vídeo)

Laredo (España).- Una nueva protesta para pedir que el equipo Israel-Premier Tech deje la Vuelta Ciclista a España ha protagonizado este miércoles la salida de la duodécima etapa, en la localidad cántabra de Laredo, aunque el director del conjunto israelí, el navarro Oscar Guerrero, ha asegurado a EFE que seguirán en la Vuelta.

(foto)(vídeo)

Sofía.- Jesús Rodríguez aspira a debutar con la selección española absoluta, con el dorsal 14, tras el reparto de dorsales para el encuentro ante Bulgaria, primero de clasificación al Mundial 2026, para el que el seleccionador Luis de la Fuente ha descartado a Dani Vivian y a Jorge de Frutos.

(foto)(vídeo)

