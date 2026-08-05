Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 ago (15.00GMT)

Compartir

8 minutos

Madrid, 05 ago (EFE).-

Ceuta.- La frontera del Tarajal, con la barrera de contención en el mar reparada, registra este miércoles normalidad absoluta sin que se hayan producido nuevos intentos de entrada a nado en Ceuta ni tampoco retornos voluntarios a su país de origen.

(foto)(vídeo)

Ceuta.- La Policía Nacional ha identificado a 528 menores de los que accedieron irregularmente a Ceuta el pasado jueves durante la entrada masiva por el espigón fronterizo protagonizada por más de 70.000 personas, y que permanecen en la ciudad.

(foto)(vídeo)

Qalandia (Cisjordania).- El Ejército israelí (FDI) está llevando desde la madrugada de este miércoles una amplia incursión en el campo de refugiados de Qalandia, al norte de Jerusalén Este, donde ha detenido a varias personas, herido a al menos dos y atacado diferentes edificios, entre ellos un centro de formación profesional de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este miércoles la creación de un nuevo servicio de defensa de la retaguardia para contrarrestar la campaña de ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso.

(vídeo)

Gampola (Sri Lanka).- Al menos siete personas han fallecido en Sri Lanka por las lluvias, las inundaciones y los consecuentes deslizamientos de tierra en la región, que también han obligado a evacuar a miles de personas.

(foto)(vídeo)

Londres.- Cuatro personas han sido hoy apuñaladas en Covent Garden, uno de los lugares más turísticos de Londres, por una mujer que ya ha sido detenida, informó un portavoz de la Policía Metropolitana de esta capital (Met), que no trata la agresión como un acto terrorista.

(foto)(vídeo)

Cali (Colombia).- Un robusto contingente del Ejército y la Policía fue desplegado en la Comuna 18, una ladera considerada estratégica para la seguridad de la ciudad colombiana de Cali, como parte de los preparativos para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar este viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali con la presencia de dignatarios internacionales.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

(foto)(vídeo)

Nairobi.- Una tienda de campaña hospitalaria situada junto al Parque Nacional de Nairobi en Kenia simula las condiciones de un centro de tratamiento de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), una iniciativa de Médicos Sin Fronteras (MSF) para formar a profesionales sanitarios antes de su despliegue en el este congoleño.

(foto)(vídeo)

Londres.- El Gobierno británico se prepara para poner en libertad a unos mil reclusos como parte de un programa de libertad anticipada que tiene el objetivo de aliviar el hacinamiento en las cárceles del país.

(foto)(vídeo)

Chooz (Francia).- Los dos reactores de la central nuclear de Chooz, cerca de Chooz, en el noreste de Francia, permanecen parados desde el 1 de agosto pasado, después de que una prolongada ola de calor y sequía hicieran que el nivel del río Mosa descendiera por debajo del nivel necesario para las operaciones de refrigeración, respetando al mismo tiempo la normativa medioambiental.

(foto)(vídeo)

Moscú.- La presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ela Pamfílova, encabezó este miércoles en Moscú el sorteo para determinar el orden de distribución de los partidos políticos en la papeleta de las elecciones a la Duma del Estado, programadas para los próximos días 18, 19 y 20 de septiembre.

(foto)(vídeo)

Katmandú.- Ciudadanos de Katmandú se encuentran enfrentando una importante escasez de gas licuado de petróleo (GLP) consecuencia de las interrupciones relacionadas con la escalada del conflicto en Oriente Medio.

(foto)(vídeo)

Srinagar (India).- Líderes y activistas de la gobernante Conferencia Nacional (NC), el Comité del Congreso de Jammu y Cachemira Pradesh (JKPCC) y el opositor Partido Democrático Popular (PDP) han participado este miércoles en una protesta en Srinagar para exigir el restablecimiento de la condición de Estado para Jammu y Cachemira, coincidiendo con el aniversario de la derogación del artículo 370 hace siete años.

(foto)(vídeo)

Daca.- Bangladés inauguró este miércoles como museo la antigua residencia oficial de la derrocada primera ministra Sheikh Hasina, que dominó la política del país durante más de quince años, exactamente dos años después de que una revuelta popular la obligara a abandonar el complejo y huir a la India.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Alquileres que consumen hasta el 80 % de los ingresos familiares y habitaciones por las que pagan hasta 1.200 euros: el alto precio de la vivienda lleva a muchos migrantes en España a recurrir a comedores sociales para poder comer todos los días o garantizar una alimentación variada a sus hijos.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El elenco de la serie mexicana ‘Nadie nos va a extrañar’ habla en entrevista con EFE por el estreno de su segunda temporada en la que los protagonistas tendrán que superar el suicido juvenil de uno de sus compañeros y salir adelante en pleno 1995 tras el “Error de Diciembre”, momento histórico vinculado a la crisis económica de 1994 en México.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV volvió este miércoles a celebrar su audiencia general tras la pausa de julio y debido al extremo calor lo hizo en el interior de la basílica de San Pedro ante varios miles de fieles, en una jornada en la que el Vaticano anunció que el pontífice viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El Gobierno y la Iglesia Católica de Uruguay celebraron este miércoles la confirmación de que el papa León XIV visitará el país sudamericano en el mes de noviembre.

(foto)(vídeo)

Guatemala.- Guatemala sigue en alerta por la actividad del volcán de Fuego mientras las autoridades vigilan el riesgo de deslaves por las lluvias después de que la erupción afectara a cerca de 29.000 personas y obligara a evacuar a unas 1.400.

(foto)(vídeo)

Astaná.- El zoológico de Almaty celebra este miércoles el 40 cumpleaños del cocodrilo cubano Fidel, tocayo del líder de la revolución cubana, según informó hoy el servicio de prensa de la Alcaldía de esa ciudad kazaja.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El secretario de Estado del Ministerio Federal alemán de Vivienda, Desarrollo Urbano y Construcción, Olaf Joachim, y el director ejecutivo de la Asociación Alemana del Sector de la Construcción (ZDB), Felix Pakleppa, visitaron este miércoles la sesión de entrenamiento del equipo nacional alemán del sector de la construcción de cara a la competición WorldSkills 2026.

(foto)(vídeo)

Rabat.- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha convocado a los altos cargos del organismo que dirige a una reunión en Rabat este miércoles tras la crisis generada por su fracasada intención de crear una filial para comercializar la fase final de la Copa del Mundo.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La delantera brasileña Kerolin Nicoli, que este miércoles fue presentada como nueva jugadora del Barcelona hasta 2030, espera «estar a la altura» de las expectativas que ha generado su fichaje, el más caro de la historia del club azulgrana.

(foto)(vídeo)

Santander (España).- El nuevo futbolista del Racing de Santander, el delantero marroquí Yassir Zabiri, cedido por el Stade Rennais francés, aseguró que se decidió “rápido” por la oferta del conjunto cántabro, pese a ser la última que recibió, porque le gusta “España y la forma en la que se juega aquí”.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.