Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 dic (11.00 GMT)

Bruselas.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, respaldó este viernes la retirada de Radio Televisión Española (RTVE) del Festival de Eurovisión 2026, tras el apoyo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la permanencia de Israel, por ser una herramienta de «presión internacional» al gobierno de Benjamín Netanyahu.

Grozni.- Un dron ucraniano impactó esta noche contra un rascacielos en Grozni, capital de Chechenia, a cerca de un millar de kilómetros de Ucrania.

Nueva Delhi.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió en una entrevista con el canal de televisión India Today que «liberará» los territorios del este de Ucrania mediante la acción militar si las tropas de Kiev no se retiran de la zona, una declaración emitida durante su visita oficial a la India pero registrada antes de partir de Rusia.

Banda Aceh (Indonesia).- Tropas de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia cargaron el viernes suministros de ayuda humanitaria en el aeropuerto militar Sultan Iskandar Muda, en Aceh, para transportarlos por vía aérea a las comunidades inundadas por las graves inundaciones.

Chengdú (China).- Los gobiernos de China y Francia emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que recalcan que ambos países apoyan los esfuerzos para un alto el fuego en Ucrania sobre la base del derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Hong Kong.- Las autoridades hongkonesas mantienen suspendidos todos los trabajos exteriores de rehabilitación y han dado tres días laborables para retirar por completo las mallas de protección de las fachadas de edificios públicos, privados y dependencias oficiales, tras el incendio de la semana pasada que deja ya casi 160 muertos.

Bali (Indonesia).- El gobernador de Bali, Wayan Koster, anunció el miércoles sus planes de detener o restringir severamente las operaciones de Airbnb en la isla, argumentando que la plataforma erosiona los ingresos regionales y solo aporta una contribución mínima a la economía local.

Martorell (Barcelona, España).- El consejero delegado de Seat, Markus Haupt, asegura, en una entrevista con EFE, que la única salida «viable» para la compañía es que la Comisión Europea le dé una solución a los aranceles impuestos al Cupra Tavascan, que se fabrica en China, y subraya que la empresa no contempla «otras alternativas».

Shanghái (China).- Los viajeros del metro de Shanghái podrán disfrutar de cerca de una treintena de obras del reconocido pintor español Joan Miró (1893-1983) gracias a la exposición ‘Joan Miró: el arte como lenguaje esencial’, inaugurada hoy en una concurrida estación de la megalópolis china.

Madrid.- Este viernes se estrena ‘Me has robado el corazón’, una comedia romántica con tintes de ‘road-movie’ dirigida por Chus Gutiérrez y protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara, que interpretan a una pareja en una loca huida a bordo de un Aston Martin.

Madrid.- Una pelea por la última tumbona de una playa provoca el roce entre el encargado de un chiringuito y un misterioso turista en ‘Playa de lobos’, la segunda película dirigida por el actor Javier Veiga, que combina la tensión con el humor en un thriller psicológico protagonizado por Dani Rovira y Guillermo Francella.

Madrid.- La surcoreana Eun Sun Kim (Seúl, 1980) fue la primera mujer en dirigir una ópera en el Teatro Real. Tenía 30 años y no hablaba español, pero se ocultó en el foso madrileño para interpretar una obra de Rossini, ‘Il viaggio a Reims’, sin saber que casi dos décadas después, el próximo 10 de diciembre, volvería para conmemorar el 150 aniversario de ‘Carmen’ con la pasión de su batuta.

