Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 dic (16.00 GMT)

Madrid, 5 dic (EFE).-

Barcelona. – El 31 Manga Barcelona ha abierto este viernes sus puertas para dar paso a cuatro días en los que participarán autores consagrados del cómic japonés, como Gou Tanabe, Tsutomu Takahashi, Akemi Takada o Takashi Matsuyama, así como la compositora Yoko Kanno, en una cita que se abre a otros ámbitos de la cultura del país oriental.

Snoubar (Siria).- El pasado 6 de marzo, la situación ya estaba «tensa» en la costa mediterránea siria, pero el marido de Roula (nombre ficticio) decidió quedarse, pensando que no había razones para que fuese atacado. En cuestión de 24 horas, murió tiroteado junto a otros cientos de miembros de la minoría alauita.

Novosibirsk (Ucrania).- Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a 11 ciudadanos de etnia gitana por estafar a 35 participantes en la guerra en Ucrania, informaron este viernes las autoridades judiciales y medios de la región de Novosibirsk, en Siberia.

Chengdú (China).- El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este viernes en la localidad central china de Chengdu la necesidad de abrir «una nueva vía de reequilibrio» en las relaciones económicas entre la Unión Europea y China y advirtió de que la situación actual «no es sostenible».

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) multó este viernes a la red social X con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria, en la que es su primera decisión contra una plataforma por violar esa legislación.

Moscú.- El histórico Centro Español de Moscú, el hogar de ‘los niños de la guerra’, cierra sus puertas tras casi 60 años como lugar de reunión de la comunidad española, primero en la Unión Soviética y después en Rusia.

Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladímir Putin, blindaron este viernes su cooperación económica hasta 2030, con una hoja de ruta que consolida los lazos comerciales entre ambas potencias pese a las sanciones de EE.UU.

Roma.- El fuego olímpico de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 preside ya Roma tras el encendido del pebetero ceremonial que se celebró este viernes en la capital italiana, con la presencia del presidente de la República, Sergio Mattarella, y de la primera ministra, Giorgia Meloni.

Nueva Delhi.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, trazaron este viernes una hoja de ruta para elevar el objetivo comercial a 100.000 millones de dólares y la confirmación de que el 96 % de los pagos ya se realizan en monedas nacionales, esquivando el sistema financiero occidental.

Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, pidió este viernes a España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia que repiensen su retirada de Eurovisión 2026, tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de aceptar la participación de Israel, al considerar que una plataforma cultural no debe ser un lugar para dirimir «diferencias políticas».

Sant Joan Despí (España).- Hansi Flick, técnico alemán del FC Barcelona, se ha congratulado por el «paso adelante enorme» que su equipo ha dado últimamente después de la derrota ante el Chelsea, en Stamford Bridge, en la Champions (3-0).

Viena.- La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) culmina este viernes en Viena su reunión anual ministerial, a la que acuden los ministros de Exteriores de los principales países asociados.

Bogotá.- Diez años después de que Colombia anunciara el hallazgo del galeón español San José en las profundidades del mar Caribe, la investigación del pecio avanza con una filosofía de «puertas abiertas» para que España y otros países se sumen a la iniciativa de recuperar, estudiar y conservar lo que el Gobierno considera patrimonio cultural y arqueológico del país andino.

París.- James Cameron, director de la exitosa saga de Avatar, consideró este viernes que su tercera entrega ‘Avatar: Fire and Ash’, cuyo estreno está previsto en España el 19 de diciembre, refleja problemas reales, como el de las familias refugiadas que deben adaptarse a un nuevo hogar.

Washington.- Largas filas bajo la nieve se pudieron observar este viernes en las afueras del Kennedy Center en Washington, en donde se llevará a cabo el sorteo final del Mundial de Fútbol 2026, al que asistirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro canadiense, Mark Carney, como líderes de los tres países anfitriones del torneo.

Ciudad de Panamá.- El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, afirmó en una entrevista con EFE que en 2026 el Ejecutivo impulsará la revisión de las leyes especiales que presionan el gasto público y son parte de las rigideces presupuestarias que afectan el perfil crediticio del país, que mantiene el grado de inversión con las agencias Moody’s y S&P.

Ciudad de Quezón.- La inflación general de Filipinas se moderó hasta el 1,5 % en noviembre de 2025, desde el 1,7 % registrado en octubre de 2025, según los datos publicados el 5 de diciembre por la Autoridad Estadística de Filipinas (PSA).

Berlín.- La Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó este viernes la ley sobre un nuevo servicio militar, que de momento será voluntario, aunque contiene contempla la posibilidad de recurrir al reclutamiento obligatorio en caso de necesidad.

Berlín.- La Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó este viernes un proyecto de ley que reforma algunos puntos del sistema de jubilación del país centroeuropeo pese a la resistencia de las juventudes de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, y su hermana bávara, la Unión Socialcristiana (CSU).

Amberes (Bélgica).- Morirse es la única certeza de la vida, pero hacerlo sin dejar huella medioambiental no es sencillo. Por eso, en los últimos años han surgido rituales y técnicas funerarias que buscan despedirse del mundo de forma más sostenible.

Nueva York.- La organización Latino Victory Project y Luis A. Miranda, padre del premiado actor y compositor Lin-Manuel Miranda, dieron a conocer a EFE su campaña para impulsar el liderazgo y la representación de hispanos en todos los niveles de gobierno nacional y que en su primera fase tiene como meta que los demócratas recuperen el dominio de la Cámara de Representantes en el 2026.

