Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 feb (11.00 GMT)

Sumi/Kiev.- Rusia lanzó entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves contra territorio ucraniano un total de 183 drones de larga distancia, entre ellos 110 aparatos no tripulados kamikaze Shahed, según informó en su último parte la Fuerza Aérea ucraniana.

Ciudad de Gaza.- Los bombardeos israelíes continuaron en la noche del miércoles en el cierre de una de las jornadas más letales en la Franja de Gaza desde el alto el fuego.

Ciudad de Gaza.- Este jueves se ha llevado a cabo el funeral del líder de la Brigadas Al Quds, el ala militar del movimiento palestino Yihad Islámica, Ali Al Razaina, y de su hija Ghada, fallecidos en un bombardeo que tuvo el lugar el pasado miércoles cuyo objetivo fue una tienda de campaña en Deir al Balah.

Kiev.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, llegó este jueves por la mañana en tren a Kiev para reafirmar su apoyo a Ucrania y reunirse con el presidente del país, Volodímir Zelenski.

Luxemburgo.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder del partido independentista catalán Junts, Carles Puigdemont, y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí porque el ponente que estudió el caso no garantizaba la «exigencia de imparcialidad».

Sidi Kacem (Marruecos).- Las autoridades marroquíes desalojaron a un total de 108.423 personas en los últimos días de zonas inundables debido al riesgo de crecidas de ríos provocadas por las intensas lluvias que afectaron varias localidades del norte de Marruecos y se espera que las precipitaciones continúen este miércoles

Srinagar (India).- Autoridades en la Cachemira india han reforzado la seguridad en la zona debido a la visita de tres días del ministro del Interior del país, Amit Shah, a Jammu y Cachemira.

Madrid.- El grupo BBVA ganó 10.511 millones de euros en 2025, un 4,5 % más que el año anterior, obteniendo un beneficio récord que supera por primera vez los 10.500 millones, impulsado por los ingresos recurrentes del negocio bancario.

Taipéi.- La taiwanesa Hon Hai (Foxconn), la mayor ensambladora mundial de productos electrónicos, registró el mejor mes de enero de su historia en términos de facturación, la cual aumentó un 35,5 % gracias a la fuerte demanda de servidores para inteligencia artificial (IA).

Madrid.- La Policía Nacional ha recuperado tres obras de arte desaparecidas desde los años 70, entre ellas el cuadro de Joaquín Sorolla ‘La Chata’, y que han sido localizadas en el Palacio de Liria de Madrid, propiedad de la Casa de Alba.

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja, España).- Poder beber una coliflor y cambiar la estructura de determinados productos alimenticios y transformarlos en espumas mediante aire son algunas innovaciones gastronómicas que posibilita la inteligencia artificial (IA) y que ofrecerá la Formación Profesional (FP) en España a partir del curso 2026-2027.

Madrid.- Eran las 5:30 horas del 5 de febrero de 2006 cuando el vuelo de Iberia IB2640, con destino a Barcelona, dio el pistoletazo de salida a la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Barcelona (España).- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, encabezaron este miércoles la acogida a una delegación institucional de la República Popular de China, en una visita destinada a conocer el modelo formativo y el funcionamiento de La Masia.

