Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 feb (11.00 GMT)

Bruselas.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo este jueves en Bruselas que la Unión Europea cuenta con «medios y capacidades» para «proteger a aquellos que necesiten protección» ante una hipotética ola migratoria que afecte a Europa por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Najicheván (Azerbaiyán).- El Gobierno de Azerbaiyán acusó el jueves a Irán de atacar con drones el aeropuerto del enclave de Najicheván, a 10 kilómetros de la frontera con el país persa en el suroeste del país.

Baalbek (Libano).- La ciudad de Baalbek, al este de Libano, acoge este jueves los funerales de las últimas víctimas de los recientes bombardeos israelíes, mientras en la ciudad aún son visibles los daños causados por los ataques, que han dejado al menos 72 muertos y más de 400 heridos en el país.

Seúl.- Ciudadanos surcoreanos protestan en Seúl contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.

Yakarta, 5 mar (EFE/EPA).- Ciudadanos indonesios rezan este jueves por el difunto líder supremo iraní, Ali Jamenei, que murió durante una operación militar conjunta de Israel y Estados Unidos en Irán.

Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, se reunieron este jueves en Nueva Delhi para reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países.

Praga.- El Parlamento checo celebra este jueves un pleno extraordinario para debatir si retira la inmunidad al primer ministro, el populista Andrej Babis, investigado por un presunto delito de corrupción, y al presidente de la Cámara, el ultraderechista Tomio Okamura, sospechoso de incitación al odio, aunque el Gobierno tiene mayoría para bloquear la medida.

Madrid.- El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas, han indicado a EFE fuentes de Defensa.

Almería (España).- Un equipo conjunto de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, Policía Nacional y Policía Local ha desmantelado en Almería un relevante punto de distribución de productos falsificados en el que se han intervenido alrededor de 5.000 prendas de vestir y calzado deportivo que imitaban marcas de reconocido prestigio.

Roma.- En las «bancarelle» de Roma los compradores buscan «tesoros» de segunda mano entre montañas de ropa a precios irrisorios. Una aparente forma de economía circular, porque lo que no se vende en estos mercadillos callejeros acaba en contenedores ilegales catalogados como ropa usada o ayuda humanitaria rumbo a vertederos en Asia y África.

Bali (Indonesia).- Indonesia recibió casi 1,01 millones de turistas extranjeros en enero de 2026, lo que supone un aumento del 1,11 % en comparación con el mismo mes de 2025, según la Agencia Central de Estadística de Indonesia.

Katmandú.- Millones de nepalíes comenzaron a votar este jueves en unas elecciones parlamentarias que medirán, por primera vez desde la revolución de la «Generación Z» el año pasado, la fuerza de un movimiento juvenil antisistema frente a la arraigada élite política del país, en una jornada con alta participación y escasos incidentes de seguridad.

Pekín.- China emitirá bonos del Estado especiales por 300.000 millones de yuanes (43.494 millones de dólares) este año para reponer el capital de los grandes bancos estatales, lo que supone un descenso del 40 % con respecto a la cifra destinada en 2025 a ese programa.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 9,63 % este jueves después de registrar ayer una caída histórica de más del 12 % por la guerra en Oriente Medio y su posible impacto en los precios de la energía.

Ciudad Quezón (Filipinas).- La tasa de inflación de Filipinas creció hasta el 2,4 % en febrero de 2026, tras situarse en enero en el 2 %, según informó este jueves la Autoridad Estadística de Filipinas (PSA).

Sevilla.- El dibujante granadino Jorge Jiménez, actual responsable gráfico de la nueva etapa de Batman, se ha convertido en todo un referente mundial a la hora de dar vida al ‘Hombre Murciélago’, del que dice que es alguien especialmente querido y conecta con la gente, porque “es frágil, un tío con armadura”.

Madrid.- Inspirado por la caza y el estudio de insectos, el tokiota Satoshi Tajiri creó hace 30 años ‘Pokémon’, una contracción de ‘Pocket Monsters’ (‘monstruos de bolsillo’), que resultó en una de las mayores franquicias de la historia. Ahora llega su último videojuego, ‘Pokopia’, en el que cambian la acción y la batalla por el descubrimiento, la empatía y la creatividad.

Berlín.- Andalucía ha llevado el alma del flamenco a Berlín para dejar huella en los profesionales del mercado turístico alemán con un espectáculo pensado para «conectar desde las emociones, la cultura».

Moscú.- El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, se juega este jueves el título de Gran Maestro ante el ruso Aleksey Grevnev, en la última jornada del Aeroflot Open.

