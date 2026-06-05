Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 05 jun (EFE).-

Konotop (Ucrania).- Cinco personas, entre ellas tres menores, resultaron heridas durante la pasada noche en un ataque con dron ruso contra una zona residencial de la localidad ucraniana de Konotop.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- La inflación en Filipinas se ha moderado hasta el 6,8 % en mayo, frente al 7,2 % registrado en abril, según los datos difundidos este viernes por la Autoridad de Estadística de Filipinas (PSA).

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Pekín.- El viceministro de Cultura y Turismo de China, Gao Zheng, dio este viernes un discurso durante la Conferencia sobre el Desarrollo del Turismo Receptivo de Pekín.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 1,31 % este viernes lastrado por la recogida de beneficios en el sector de la inteligencia artificial (IA) y siguiendo la tendencia del mercado estadounidense.

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Banda Aceh (Indonesia).- La escasez de combustible en Indonesia ha provocado una disminución significativa en la actividad pesquera del país ya que los pescadores no pueden trabajar por el incremento de costos operativos en su actividad.

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Palma (España).- La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han detenido en Palma a un hombre por tenencia ilícita y venta de armas prohibidas que traía desde la República Checa, comercializaba por internet y enviaba por paquetería a toda España.

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Luxemburgo.- El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo este viernes que «el derecho a la manifestación está garantizado» en referencia a las protestas convocadas por entidades independentistas ante la visita del papa León XIV por el uso del castellano en la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona.

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Madrid.- Aunque es «imposible» prever todas las incidencias y amenazas que pueden existir en un evento de la magnitud de la visita del papa León XIV, la Policía Nacional confía plenamente en sus capacidades y el trabajo realizado durante meses para que, una vez más, España vuelva a ser un ejemplo en la organización de grandes dispositivos de seguridad.

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Bombay (India).- Cristianos han protestado este viernes en Bombay contra la violencia y las injusticias ocurridas en contra de la comunidad católica del país.

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Barcelona (España).- Faustin John Mlelwa, el rector de Sant Agustí, la parroquia del Raval que el papa visitará en Barcelona, está convencido de que la atención que les prestará el pontífice les traerá más turistas pero también despertará el interés general por la obra social que llevan a cabo: «Nuestra misión es cuidar».

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Madrid.- La Orquesta Sinfónica JMJ y el Coro de Jóvenes ultiman estos días los ensayos para la visita papal. Decenas de músicos y cantantes preparan un repertorio especial que interpretarán ante León XIV en la vigilia del sábado en Madrid.

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Calcuta (India).- Activistas indios han recorrido Calcuta este viernes a bordo de un tranvía histórico decorado con un mensaje con motivo del Día del Medioambiente.

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Madrid.- Han pasado más de cuatro años desde que el cineasta Afioco Gnecco obtuvo su primera dosis de testosterona en gel, una transición que retrata en ‘Este cuerpo mío’, que codirige con su amiga, la actriz Carolina Yuste, que debuta en la realización con este largometraje.

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Madrid.- El cantante venezolano Yorghaki emprende su camino en solitario con el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Antes de que sea tarde’ (ADQST), con el que quiere que sus seguidores «se atrevan a cumplir su sueño y a luchar por lo que quieren».

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Sídney (Australia).- Las autoridades australianas decomisaron más de 100.000 cucarachas exóticas vivas, algunas gigantes, en una operación realizada en el estado de Nueva Gales del Sur (este), en el mayor caso de incautación de invertebrados ilegales registrado hasta la fecha en el país oceánico, informaron este viernes las autoridades.

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Tokio.- La película japonesa de animación ‘La princesa Mononoke’ (‘Mononoke hime’) tendrá una versión en teatro kabuki que se estrenará en Japón en julio, siete años después de la primera adaptación de una obra de Hayao Miyazaki al tradicional estilo dramático del archipiélago.

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San Antonio (EE.UU.).- En San Antonio las Finales también se juegan en el BlackJack Speed Shop. Es la tienda que tunea coches propiedad del quíntuple campeón NBA Tim Duncan. Llantas gigantes, suspensiones especiales y sistemas de escape.

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alm/EFE

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