Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 may (10.00 GMT)

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Madrid, 05 may (EFE).-

Ashkelón (Israel).-La Policía israelí pidió este martes al juez que extienda seis días más la detención de los activistas arrestados de la Flotilla Global Sumud, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Abukeshek Saif, que se enfrentan a una investigación policial por delitos de terrorismo tras ser trasladados a Israel.

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Praia.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este martes de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina el pasado 1 de abril y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, y señaló que la presencia el virus ha sido ya confirmada en el laboratorio en dos casos.

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Ereván.- La Unión Europea (UE) ofreció hoy a Armenia ayuda para convertirse en un vital nudo de transporte entre Europa y Asia, en la primera cumbre bilateral celebrada este martes en Ereván.

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Chipre.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró este martes el informe de evaluación de la Comisión Europea sobre los últimos diez años de la Política Pesquera Común, haciendo un llamamiento a situar la pesca en el contexto actual y a impulsar mejoras para garantizar flotas más sostenibles, seguras y atractivas para nuevas generaciones.

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Marikina/Ciudad Quezón (Filipinas).- La inflación general en Filipinas aumentó hasta el 7,2 % en abril frente al 4,1 % registrado en marzo, según datos publicados este martes por la Autoridad Estadística de Filipinas (PSA).

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Washington.- El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunció a través de su cuenta de X el despegue de los F/A-18 Super Hornet de la Marina con los que buscan cumplir el bloqueo sobre los puertos iraníes en el marco de la operación ‘Proyecto Libertad.

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Banda Aceh (Indonesia).- Se prevé que unos 221.000 peregrinos procedentes de Indonesia partan a Arabia Saudí para la peregrinación anual a La Meca, uno de los cinco pilares del islam, a pesar de las tensiones actuales en Oriente Medio que suscitan inquietudes sobre el viaje.

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alm/EFE

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