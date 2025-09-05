Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 sep (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 05 sep (EFE).-

Beit Berl / Tel Aviv.- A lo largo de todo Israel se están celebrando este viernes, cuando se cumplen 700 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza, diferentes actos conmemorativos encabezados por los familiares de los rehenes para recordar a los 48 cautivos que todavía siguen en manos de Hamás y al mismo tiempo exigir su liberación.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- El funicular de Gloria fue retirado completamente en las últimas horas tras descarrilar el miércoles causando al menos 16 muertos y 23 heridos, según pudo constatar EFE.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Manifestantes a favor y en contra del gobernante partido Phue Thai, se manifestaron este viernes a las afueras del Parlamento tailandés donde se votará al nuevo primer ministro del país.

(foto)(vídeo)

Asunción.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó festivo este viernes para celebrar la clasificación de la selección de fútbol de su país al Mundial del 2026 tras igualar 0-0 con Ecuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco en las eliminatorias suramericanas.

(foto)(vídeo)

Katmandú.- Más de 300 niñas menores de 7 años, procedentes de diversas zonas de Nepal, se congregaron este viernes en su capital, Katmandú, para asistir a la ceremonia de Kumari Pujamasiva, celebrada en la plaza Hanuman Dhoka Durbar.

(foto)(vídeo)

Manila.- La inflación general en Filipinas aumentó del 0,9 % en julio de 2025 al 1,5 % en agosto de 2025, según datos publicados el 5 de septiembre por la Autoridad Filipina de Estadísticas. Las últimas cifras sitúan la inflación media nacional de enero a agosto de 2025 en el 1,7 %.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han registrado cinco establecimientos de compra venta de oro y joyas de la capital catalana, en las que se han recuperado una sesentena de piezas valoradas en más de 600.000 euros de origen ilícito, algunas robadas por medio de tirón, y se ha detenido a un hombre por un delito de receptación de este tipo de material.

(vídeo)

Barcelona (España).- La imagen de Carlo Acutis, el beato conocido como ‘el influencer de Dios’, fallecido en 2006 con solo 15 años, y que este domingo se convertirá en el primer santo milenial de la historia, «ilumina» desde hace meses la basílica de la Mercè de Barcelona, donde ya cuenta con devotos, especialmente entre los más jóvenes.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.