Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 06 feb (11.00 GMT)

5 minutos

Madrid, 06 feb (EFE).-

Washington.- EE.UU. realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión «Lanza del Sur».

(vídeo)

Pekín.- El viceministro de Asuntos Exteriores chino Miao Deyu aseguró a su homólogo iraní Kazem Gharibabadi que el gigante asiático «sigue de cerca la situación» en Irán y que Pekín apoya a Teherán en la «protección de su soberanía», en la víspera de las negociaciones nucleares de este viernes entre EE. UU. e Irán en Omán.

(vídeo)

Pekín.- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, expresó su oposición a la «interferencia por parte de fuerzas extranjeras» en Cuba y prometió «seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades» durante una reunión con su homólogo del país caribeño, Bruno Rodríguez.

(vídeo)

Manila.- Decenas de manifestantes realizaron este viernes una protesta en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos en Manila para mostrar su rechazo a las acciones calificadas de «imperialistas» realizadas recientemente por el Gobierno de Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Las Fuerzas Aeroespaciales rusas efectuaron el primer lanzamiento de 2026 de varias sondas militares desde el cosmódromo de Plesetsk (norte de Rusia) con la ayuda de un cohete portador Soyuz-2.1b, que fue puesta en órbita exitosamente, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

(vídeo)

Ceuta (España).- Las compañías navieras que operan en la ruta marítima entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) han reanudado esta mañana los servicios entre las dos orillas después de dos días sin viajes como consecuencia de la fuerza de la borrasca Leonardo, que ha generado vientos de poniente de hasta 90 kilómetros por hora.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- Ronald Hicks, que mañana asume como arzobispo de Nueva York en un acto que incluirá el español, tiene a la comunidad hispana en su corazón y en su escudo episcopal, que representa al arzobispo de El Salvador Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, y a los pueblos centroamericanos.

(foto)(vídeo)

Logroño (España).- La exposición ‘Destino democracia’ recopila hasta 60 fotografías de distintos procesos electorales en 18 países en vías desarrollo de Latinoamérica y África para transmitir “el esfuerzo colectivo de estos pueblos y socializar el trabajo de la observación electoral”.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Trajes papales, colecciones extravagantes o diseños exclusivos que trasladan al Barroco y a la ópera de Milán son algunos secretos de la ‘Alta Moda’ que hasta ahora eran mantenidos casi en secreto, y que Dolce&Gabbana exhibe desde este viernes en el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami.

(foto)(vídeo)

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona, España).- La consellera de Interior, Núria Parlon, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, han participado este viernes en el acto de despedida de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que finaliza su colaboración en el dispositivo desplegado para contener la peste porcina africana (PPA) tras más de dos meses de trabajo conjunto.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Este viernes llega a los cines españoles ‘La fiera’, una película de Salvador Calvo basada en la historia de cinco amigos enamorados del salto base con traje de alas, un deporte de riesgo que acabó con la vida de cuatro de ellos, uno de los cuales, Carlos Suárez, murió durante el rodaje de la cinta, protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, que dirigió el club entre 2000 y 2003, ha llegado este viernes a la Ciudad de la Justicia para declarar como testigo ante la jueza que investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Este verano Timothey N’Guessan (Massy, Francia, 1992) cumplirá una década en el Barça, donde llegó en 2016 procedente del Chambéry. Con un palmarés que habla por sí solo, al lateral ya le queda poco que demostrar, y la pausa por el Europeo le ha brindado un momento para proyectar lo que aún está por venir.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La luchadora profesional de artes marciales mixtas (MMA) y campeona del mundo amateur en 2024, Isabel Calvo (Madrid, 1996), considera que, en un momento de crecimiento de la disciplina, la «cantidad de federados» que hay merece una «federación independiente» para que «pueda haber más peleadores becados en competiciones internacionales».

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.