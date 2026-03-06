Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 06 feb (11.00 GMT)

Madrid, 06 feb (EFE).-

Bruselas.- El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha realizado este viernes declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Consejo Europeo de ministros de Justicia a Interior que se lleva a cabo en Bruselas.

Beirut.- El Ejército de Israel anunció este viernes, en el que es ya el séptimo día de guerra contra Irán, bombardeos de madrugada contra un centro de mando de Hizbulá y una instalación en la que almacenaban drones.

Colombo.- Un grupo de 48 turistas españoles, en su mayoría jubilados, permanece atrapado en Colombo, Sri Lanka, ha pedido ayuda a las autoridades españolas para poder salir del país asiático, después del cierre del espacio aéreo el mismo día en que tenía previsto regresar a España, según relató a EFE Margarita Fernández.

Baalbek (Líbano).-Los daños provocados por los últimos ataques israelíes en Baalbek, en el este de Líbano, reflejan un paisaje de destrucción. Desde que estalló el conflicto el pasado lunes, la violencia ha dejado al menos 123 muertos y más de 600 heridos en todo el país.

Valle de la Becá (Líbano).- Al menos dos personas murieron el jueves en un ataque israelí contra un vehículo en el valle de la Beqa, en el este de Líbano, informaron fuentes oficiales. El balance de víctimas desde el inicio del conflicto el lunes asciende a 123 fallecidos.

Colombo.- Sri Lanka continuó este viernes, por tercer día consecutivo, la búsqueda de náufragos del buque de guerra iraní torpedeado por Estados Unidos frente a su costa sur, mientras avanza en el desembarco de los 208 tripulantes de una segunda embarcación de Irán intervenida en sus aguas.

Los Ángeles (EE.UU.).- Alrededor de 100 manifestantes se congregaron frente al edificio del Consulado General de Israel en Los Ángeles en apoyo a las operaciones militares llevadas a cabo por Israel y Estados Unidos en Irán.

Pekín.- Los ministros de Finanzas y Comercio de China hablaron ante los medios este viernes durante el segundo día de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

Madrid.- El 69 % de las mujeres taxistas reconoce haber vivido situaciones incómodas o de acoso, en tanto que el 54 % afirman haber evitado servicios por sentirse vulnerables, según un informe publicado por la aplicación de movilidad Frenow by Lyft.

Madrid.- En su momento más brillante de fama y reconocimiento, Bad Gyal no ha escatimado en medios en su segundo disco de estudio, ‘Más cara’, que ve la luz este viernes y presenta a «una artista plenamente en control y sin disculpas al mostrarle al mundo exactamente quién es», dice en la nota de prensa, aunque ese mundo no siempre se lo ponga fácil.

Granada (España).- En un momento en que la inteligencia artificial ha irrumpido en las industrias creativas, el diseñador gráfico argentino Héctor Velázquez asegura que el mayor reto actual de su profesión es que la IA no invada el sector, por lo que los creadores deberían actuar con responsabilidad y priorizar la creatividad humana frente a la automatización.

Madrid.- ‘Hoppers’, la nueva película de Pixar que se estrena este viernes, es una comedia original y ecologista dirigida por el estadounidense Daniel Chong (‘Somos osos’), que pretende subir al espectador «en una montaña rusa de emociones» con una historia «divertida, aterradora, loca, salvaje y emotiva», ha explicado a EFE.

