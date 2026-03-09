Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 06 feb (11.00 GMT)

6 minutos

Madrid, 09 feb (EFE).-

Ciudad de Gaza.- Los gazatíes viven la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán con miedo a que el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza se rompa, incertidumbre sobre el flujo de entrada de ayuda y el sentimiento generalizado de que el mundo se ha olvidado de ellos, viviendo aún en tiendas de campaña en medio de la destrucción.

(vídeo)(foto)(audio)

Minab (Irán).- El análisis de un vídeo por varios expertos estadounidenses apunta a que fue Estados Unidos quien golpeó con un misil una escuela infantil iraní en Minab, en un ataque que mató a unas 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra contra Irán.

(vídeo)(foto)

Bruselas.- Los ministros europeos de Empleo se reúnen en un Consejo para debatir, entre otros temas, el uso de la IA para reforzar el empleo de calidad y adoptar unas conclusiones sobre la inclusión social de los menores y la lucha contra la pobreza infantil.

(vídeo)(foto)(audio)

Yakarta.- Decenas de manifestantes protestaron este lunes en Yakarta para condenar los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, así como el asesinato del líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenéi.

(vídeo)

Pekín.- Familiares de los desaparecidos en el vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines se han reunido este lunes en Pekín para conmemorar el 12º aniversario de la tragedia. El gobierno de Malasia reafirmó el pasado domingo su compromiso con la búsqueda del vuelo, que desapareció con 239 personas a bordo poco después de despegar de Kuala Lumpur con rumbo a Pekín.

(vídeo)(foto)

Lieja (Bélgica).- Una explosión, que no causó heridos, tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes delante de una sinagoga en la ciudad belga de Lieja (sureste), informaron este lunes las autoridades locales.

(vídeo)(foto)

Bali (Indonesia).- Un tribunal de la isla de Bali sentenció este lunes a 16 años de prisión a dos ciudadanos australianos acusados de participar en el tiroteo que quitó la vida a uno sus connacionales, además de dejar herido de gravedad a otro más el pasado 14 de junio.

(vídeo)

Aceh (Indonesia).- La Agencia de Comunicación del Gobierno (Bakom) garantizó que las reservas de alimentos de Indonesia son suficientes hasta 324 días y que las reservas totales en marzo alcanzaron los 27,99 millones de toneladas.

(vídeo)

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó un 5,2 % este lunes, lastrado por el alza en los precios del crudo por la guerra en Irán y por la venta de acciones tecnológicas tras los malos resultados del sector la semana pasada en los mercados de Estados Unidos.

(vídeo)

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó un 5,96 % este lunes ante el conflicto en Oriente Medio que ha disparado los precios del crudo, en una sesión en la que el operador de la plaza surcoreana implementó una suspensión temporal de negociaciones.

(vídeo)

Taipéi.- Las principales bolsas de Asia registran este lunes importantes caídas, especialmente en Seúl y Tokio, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase este domingo los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

(vídeo)

Madrid.- La bolsa de Madrid ha abierto la sesión bursátil con un toque de campana simbólico por la igualdad de género, organizado por BME junto al Pacto Mundial de la ONU España.

(vídeo)

Pekín.- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó en febrero un 1,3 % interanual, su mayor avance desde comienzos de 2023, impulsado en parte por factores estacionales relacionados con el Año Nuevo lunar.

(vídeo)

Okuma (Japón).- Cuando se cumplen esta semana quince años del desastre nuclear de Fukushima, sus duraderas consecuencias arrojan una sombra de incertidumbre sobre una reactivación de las centrales atómicas en Japón que toma impulso, en pleno auge del precio del petróleo por la guerra en Irán.

(vídeo)(foto)(audio)

Arroba de los Montes,Ciudad Real (España).- Las lluvias registradas en el inicio de 2026 han propiciado la eclosión de las conocidas como «gambas duende», unos curiosos pequeños invertebrados acuáticos que son escasamente conocidos y que aparecen de forma temporal en charcos y pequeñas lagunas estacionales.

(vídeo)(foto)(audio)

Nueva York (Estados Unidos).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este domingo a la representación de ‘Vuela, el espectáculo de la bailaora y coreógrafa Sara Baras, que ha clausurado el 25º Festival de Flamenco de Nueva York.

(vídeo)(foto)

Santander (España).- La Academia Vocal de Cantabria seleccionará a 32 coralistas de todo el mundo para inaugurar la 75 edición del Festival Internacional de Santander con la interpretación de ‘La flauta mágica’, de Mozart, y buscará consolidarse como proyecto formativo vocal para llevar más ópera a los escenarios.

(vídeo)(foto)(audio)

Barcelona (España).- El exfutbolista y exentrenador del Barcelona Xavi Henández ha afirmado en una entrevista con el diario La Vanguardia que el delantero argentino Leo Messi pudo haber regresado al club pero que el entonces presidente y actual candidato a la reelección, Joan Laporta, «lo tiró atrás porque no quería una guerra con él».

(vídeo)(foto)(audio)

Barcelona (España).- El expresidente del Barcelona y candidato a la reelección, Joan Laporta, ha asegurado este lunes que Lionel Messi no fichó por el Barcelona en 2023 porque regresar al club azulgrana comportaba «mucha presión» para él, y que el futbolista argentino prefirió aceptar la oferta del Inter de Miami.

(vídeo)(foto)(audio)

Barcelona (España).- El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha afirmado, en una entrevista a ‘La Vanguardia’, que le gusta «muchísimo» el equipo de Hansi Flick: «Es dominante, ofensivo… Los culés disfrutamos y soy feliz porque creo que sentamos unas bases muy buenas para que este proyecto tuviese continuidad»

(vídeo)(foto)(audio)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.