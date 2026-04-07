Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 07 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 07 abr (EFE).-

Gaza.- Al menos diez gazatíes murieron este lunes cerca de una escuela ubicada en el campamento de refugiados de Al Maghazi (centro) por disparos de una milicia respaldada por Israel y ataques de drones militares, confirmaron a EFE testigos presenciales y una fuente médica.

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Teherán.- Una sinagoga de Teherán ha sufrido fuertes daños en los bombardeos de anoche de Israel contra el centro de la capital, informaron este martes medios estatales iraníes.

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Budapest.- Hungría celebra este domingo las que podrían ser sus elecciones legislativas más importantes desde la caída del comunismo en 1989, en un ambiente de profunda división y crispación entre los seguidores del ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010, y su gran rival, el conservador Péter Magyar.

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Aceh (Indonesia).- De acuerdo con la Junta Ejecutiva Central de la Asociación Indonesia de Comerciantes del Mercado (IKAPPI) el precio del plástico en el mercado ha ido en aumento desde que se intensificó el conflicto en Oriente Medio y el cierre en el estrecho de Ormuz.

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Yakarta.- El ministro de Finanzas de Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, ha advertido este martes que el conflicto en Oriente Medio y sus consecuencias sobre el suministro energético global supone un importante reto para el presupuesto estatal indonesio y la economía general del país.

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Madrid.- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo de la organización criminal Tren de Aragua, originaria de Venezuela y expandida en otros países latinoamericanos, y que estaba reclamado por las autoridades estadounidenses por la comisión de delitos contra entidades bancarias.

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Miami.- Artemis II concluyó este lunes con el periodo de observación lunar, la etapa crucial de la misión y en la que en menos de siete horas marcó varios hitos, como el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación en el espacio y la observación de la cara más oculta de la Luna.

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alm/EFE

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