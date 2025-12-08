Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 dic (11.00 GMT)

Londres.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de los contactos que se están produciendo entre representantes ucranianos, europeos y estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia.

Nueva York.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó la retórica del nuevo alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, como «indignante» y «antijudía» durante un evento en la Universidad Yeshiva, ubicada en la Gran Manzana, en las últimas horas.

Provincias de Surin and Buriram (Tailandia).- Al menos un soldado tailandés ha fallecido y una decena de personas han resultado heridas por los enfrentamientos de las últimas horas en la frontera entre Tailandia y Camboya, en una escalada del histórico conflicto territorial por la que miles de personas están siendo evacuadas en ambos lados de la divisoria.

Yakarta.- La prisión de Cipinang en Yakarta ha celebrado este lunes la ceremonia de repatriación de los presos holandeses Siegfried Mets, condenado a muerte, y Ali Tokman, condenado a cadena perpetua, que regresarán a Países Bajos como parte de un acuerdo de repatriación entre ambas naciones.

Roma.- Bomberos de Italia depositan ofrenda floral en el monumento a la Inmaculada en Roma.

Hong Kong.- Los nuevos miembros del Consejo Legislativo hongkonés asumirán en enero su mandato bajo una presión sin precedentes tras unos comicios marcados por la conmoción generada por el incendio mortal en el complejo residencial Wang Fuk Court, que dejó casi 160 muertos, paralizó los tramos finales de la campaña y abrió un debate urgente sobre la responsabilidad institucional.

Sídney (Australia).- Una pionera ley australiana que prohíbe a los menores de 16 años tener cuentas en las principales redes sociales entra en vigor esta semana en el país austral, medida que, según la representante de la juventud australiana ante la ONU, podría «cortar la última cuerda» de apoyo de muchos adolescentes.

Córdoba (España) El futuro de la dehesa del Valle de Los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, pasa por la innovación y proyectos biotecnológicos que permitan conservar uno de los ecosistemas más valiosos y mejor conservados del país y, a su vez, asegurar el desarrollo económico con la producción sostenible de alimentos de máxima calidad como los ibéricos.

Bilbao (España) .- Los obradores vizcaínos ya están a pleno rendimiento para preparar uno de los dulces navideños más emblemáticos del territorio: el Sokonusko, un turrón hecho en Bilbao con más de 300 años de historia. Este año se elaborarán más de 5.000 kilos, una cifra que muestra el arraigo que los bilbaínos sienten por este producto navideño.

