Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 dic (11.00 GMT)

Madrid, 9 dic (EFE).-

Yakarta.- Al menos 20 personas murieron este martes por un incendio que se propagó en un edificio de siete plantas de Yakarta, donde los bomberos buscan supervivientes, informó este martes la Policía.

Moscú.- El jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, efectuó hoy una visita de inspección al puesto de mando de la agrupación militar Centro, que combate en la ciudad ucraniana de Mirnograd y en el sector del frente de Dnipropetrovsk.

Pekín.- El primer ministro Li Qiang participa de una reunión con líderes mundiales en economía en el marco del ‘Diálogo 1+10’, que celebra el Ejecutivo chino en Pekín con instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio.

Provincia de Oddar Meanchey, Camboya.- El ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra, dijo a EFE que 7 civiles han muerto y 20 han resultado heridos por los ataques tailandeses mientras que Bangkok informó hoy de tres soldados fallecidos y una treintena de heridos. Los enfrentamientos fronterizos estallaron el domingo y han ido escalando hasta el lanzamiento de operaciones aéreas y navales, en el marco de la histórica disputa territorial que los dos países arrastran.

Nueva Delhi.- La UNESCO inscribió este martes las técnicas de construcción de las casas de quincha de Panamá en su Lista de Salvaguardia Urgente, una decisión que reconoce el valor climático de esta arquitectura ancestral pero alerta sobre su inminente desaparición debido a la escasez de materias primas.

Seúl.- El parque temático surcoreano Lotte World ha organizado este martes un desfile para celebrar la Navidad.

Madrid.- Xabi Alonso salió al paso de los rumores sobre su continuidad como técnico del Real Madrid, sin la sensación de tener un ultimátum sobre la mesa ante el Manchester City, aseguró que «la comunicación es constante» con la directiva, «desde la confianza», y mandó un mensaje de «calma, unidad y tranquilidad».

