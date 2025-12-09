Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 dic (11.00 GMT)

Madrid, 9 dic (EFE).-

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV reiteró este martes al presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, la necesidad de continuar el diálogo y renovó el «urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera» que ponga fin a la guerra con Rusia.

Tel Aviv.- El cuerpo del rehén tailandés que se encontraba en la Franja de Gaza Suthdisak Rinthalak y que fue devuelto por Hamás la pasada semana ha sido repatriado este martes a Tailandia tras una ceremonia en la que el Ejecutivo israelí expresó sus condolencias a la familia en nombre del país.

Oslo.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este martes desde Oslo que Venezuela será «un gran hito histórico» de cómo un pueblo puede liberarse de «un dictador tirano», en la víspera de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora de ese país, María Corina Machado.

Madrid.- Felipe VI destacó este martes la realidad compleja que vive la comunidad hispanohablante de EE.UU. y recordó que la historia y el presente de ese país difícilmente podrían entenderse sin la aportación de la lengua española y de la comunidad de habla hispana.

Hong Kong.- Las elecciones del Consejo Legislativo de Hong Kong, restringidas a “patriotas”, concluyeron el 8 de diciembre de 2025 con los 90 escaños cubiertos, incluidos 20 elegidos por el público general.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, condecoró hoy en el Kremlin a más de 200 militares que combatieron en la guerra en Ucrania -algunos a título póstumo- con la medalla ‘Héroe de Rusia’.

Buenos Aires.- La ‘terapia de shock’ de Milei cumple dos años en Argentina, entre luces y sombras.

Ciudad de México.- México anuncia reunión con EEUU para lograr “mejor acuerdo posible” sobre Tratado de Agua

Bruselas.- El secretario de Estado español de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, acudió hoy a Bruselas para participar en el Consejo de Competitividad (Investigación y Espacio) en Bruselas.

Banda Aceh (Indonesia).- Los equipos de rescate de Indonesia continuaron con la búsqueda de supervivientes en la isla de Sumatra (oeste) este martes, cuando la cuenta oficial de víctimas llegó a 964 muertos y al menos 5.000 heridos, mientras 262 personas siguen figurando como desaparecidas.

Roma.- La policía de Roma detuvo este martes a once jóvenes, entre ellos cinco menores de edad, acusados de secuestrar y torturar a varias personas en un garaje, donde cometieron «repetidos actos de crueldad», como verter agua hirviendo sobre ellas, motivados por deudas de drogas y celos.

La Habana.- La falta de combustible importado y las averías en varias centrales termoeléctricas han llevado los apagones en Cuba a un punto crítico, con cortes diarios de más de 20 horas por todo el país, incluida La Habana.

Barcelona (España).- Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, organización sindical que este martes ha convocado una movilización que ha colapsado el centro de Barcelona, ha anunciado que si el Parlamento de Cataluña no lleva en el mes de marzo a votación la Ley del Taxi, que entre otras cuestiones regula la presencia de los VTC, activarán una huelga indefinida del sector.

Aranjuez (Madrid) – Los Reyes han presidido la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes ‒máximo órgano rector de la institución‒, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Cultura, Ernest Urtasun.

Madrid.- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha acusado al director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, de tratar de imponer «por su cuenta» Panamá como próxima sede del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) sin contar con el Cervantes.

Oslo.- El Centro del Nobel de la Paz inaugura este jueves, coincidiendo con la entrega del premio a la opositora venezolana María Corina Machado, una exposición que documenta su activismo político y el «éxodo» de sus compatriotas por la situación política del país, que ha supuesto un reto complicado para la organización, según indicó a EFE una portavoz de la institución.

Tokio.- El Basque Culinary Center (BCC) galardonó este martes a la ‘startup’ japonesa AlgaleX, que utiliza residuos alimentarios para cultivar un tipo de alga rica en proteínas y Omega 3, durante un evento en Tokio para empresas emergentes del sector agroalimentario.

Madrid.- Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, elogió a Erling Haaland y el nivel del Manchester City, próximo rival del club blanco en la Liga de Campeones, pero aseguró que si recuperan su verdadero nivel y están «todos juntos», pueden ganar.

Madrid.- Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, no saltó al césped en la ciudad deportiva de Valdebebas, ausentándose del grupo en el entrenamiento previo al duelo europeo ante el Manchestr City, tras sufrir el domingo ante el Celta una rotura en el dedo anular de la mano izquierda.

Las Rozas (España).- Ourense (1ª RFEF)-Athletic Club de Bilbao (1ª), Atlético Baleares (2ª RFEF)-Atlético de Madrid (1ª), Talavera de la Reina (1ª RFEF)-Real Madrid (1ª) y Guadalajara (1ª RFEF)-Barcelona (1ª) son algunos de los enfrentamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

