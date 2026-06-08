Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 08 jun (EFE).-

Teherán, 8 jun (EFE).- La agencia iraní Tasnim distribuyó hoy imágenes de lanzamientos de misiles desde Irán contra Israel con el mensaje «No abandonaremos a Líbano».

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Davao (Filipinas).- El equipo de Defensa Civil de Filipinas elevó este lunes a 14 las muertes confirmadas por el terremoto de 7,8 de magnitud que sacudió la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago, en una actualización del balance oficial que incluye siete personas desaparecidas y más de un centenar de heridos.

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Jerusalén.- Las calles de la Ciudad Vieja de Jerusalén lucen este lunes con comercios cerrados y pocos viandantes debido a los ataques con misiles de Irán, que han hecho saltar las alarmas en la ciudad santa.

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Seúl.- El CEO de Nvida Jensen Huang, se reunió con el presidente de SK Group, Chey Tae-won, para abordar nuevas áreas de cooperación en inteligencia artificial, semiconductores y centros de datos, en un momento de fuerte demanda global de chips para IA.

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Seúl.- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, instó este lunes a mantener la meta de la desnuclearización de la península coreana después de que el mandatario chino, Xi Jinping, evitara el tema en un editorial publicado en un medio norcoreano con motivo de su visita a partir de hoy y hasta el martes a Pionyang.

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Banda Aceh (indonesia).- La depreciación de la rupia frente al dólar estadounidense y el aumento de precios de la soja importada están afectando la industria de tofu de Indonesia, de manera que los productores se están viendo obligados a reducir la producción y a despedir personal.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa surcoreana, el Kospi, se desplomó un 8,29 % en la sesión de este lunes por las pérdidas en el sector tecnológico, siguiendo la tendencia de Wall Street, y ante la renovada escalada en Oriente Medio.

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Tokio.- Japón registró un beneficio por cuenta corriente de 3,91 billones de yenes (alrededor de 21.151 millones de euros) en abril, según informó este lunes el Gobierno japonés.

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Nom Pen.- El Ministerio de Turismo de Camboya ha registrado en los cuatro primeros meses de 2026 más de 1,3 millones de turistas internacionales, lo que representa una disminución del 45,6% en términos interanuales.

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Dolianova (Italia).- Dos personas fueron detenidas por la Policía italiana que descubrió y desmanteló una gran plantación de marihuana distribuida en cuatro grandes almacenes en la zona rural de Dolianova.

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Madrid.- El papa León XIV ha proclamado este lunes en un histórico discurso en el Congreso de los Diputados que la defensa de la vida humana «no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de la civilización» y ha defendido que «toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural».

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Moscú.- El volcán Shivéluch, ubicado en la península de Kamchatka, lanzó hoy una columna de cenizas a una altura de diez kilómetros sobre el nivel del mar, cuatro días después de que lanzara una columna de ocho kilómetros de altura.

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Nueva York (EE.UU.).- ‘Schmigadoon!’ se alzó en la noche de este domingo con el premio a mejor musical y ‘Liberation’ con el de mejor obra de teatro en la 79 edición de los premios Tony, en una gala celebrada en el Radio City Music Hall presentada por la cantante Pink y en la que la diseñadora de vestuario Qween Jean hizo historia al convertirse en la primera persona transgénero en ganar un galardón por su trabajo en ‘Cats: The Jellicle Ball’.

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Madrid.- El universo inmortal de Anne Rice regresa a la televisión con ‘El vampiro Lestat’, icono de la literatura gótica interpretado por Sam Reid como una estrella de rock sobrenatural, que indaga sobre la identidad oculta de este personaje, narcisista y cruel, que «lo único que quiere es amor».

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Bali (Indonesia).- Cada 8 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial de los Océanos, fecha establecida por las Naciones Unidas para concienciar sobre la protección de grandes masas de agua y el mantenimiento de los ecosistemas.

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Puebla (México).- La selección española de fútbol aterrizó este domingo en Puebla, centro de México, para jugar el lunes un partido amistoso contra Perú, el último de preparación para el Mundial, sin Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que se encuentran en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares.

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alm/EFE

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