Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 08 jun (EFE).-

Seúl.- El presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, se reunieron este lunes en Pionyang, según el Diario del Pueblo, en el marco de la primera visita del líder chino al hermético país desde 2019.

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Teherán.- Irán responsabilizó este lunes a Estados Unidos de la escalada bélica en Oriente Medio porque, en su opinión, las acciones israelíes no se pueden separar de las de Washington, en referencia a los ataques del Estado judío contra el Líbano.

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Teherán.- La agencia iraní pro-gubernamental Mehr ha difundido este lunes imágenes que muestran lo que este medio indica que es la situación actual en el Estrecho de Ormuz.

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Ramala.- Las calles de Ramala mostraban una intensa actividad este lunes por la mañana, apenas unas horas después del ataque lanzado por Irán contra Israel. Puestos de fruta, vendedores ambulantes de café, panaderías abiertas y un tráfico fluido en las principales arterias de la ciudad reflejaban una aparente normalidad en la urbe palestina pese a la tensión regional.

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Caracas.- Un grupo de familiares de presos políticos permanece a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios de ese país, John Barrett, a quien pedirán que interceda por la liberación de los que aún permanecen detenidos.

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Ciudad de México.- Conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbuam

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Santiago de Chile.- El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, se reúne con representantes del sector exportador para fortalecer la coordinación público-privada y ofrece una rueda de prensa tras la propuesta de Estados Unidos de imponer aranceles a decenas de países debido a que estos no habrían adoptado medidas suficientes contra el trabajo forzoso

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La Habana.- Apenas una o dos horas de corriente al día disfrutarán los más de 9,5 millones de cubanos este lunes, en el que la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que el mayor apagón de la jornada deje sin suministro de forma simultánea un 67 % de la isla.

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Quito.- Investigaciones preliminares del domingo señalan que unos trabajos de mantenimiento podrían ser la causa del incendio que afectó el sábado a 35 embarcaciones en el puerto de la ciudad ecuatoriana de Manta, descartándose «cualquier indicio de atentado o acción intencional», informó el Ministerio del Interior.

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Berlín.- Un total de 250 jóvenes participan desde el pasado 6 de junio y hasta este martes en el evento «Juventud y Parlamento 2026» en el Bundestag (Cámara Baja alemana), en Berlín, una iniciativa de cuatro días en la que asumen los roles de parlamentarios, forman grupos parlamentarios y se reúnen en comisiones de trabajo.

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Sanáa.- Las fuerzas armadas yemeníes declararon este lunes la prohibición «completa y total» a la navegación marítima israelí en el mar Rojo y reivindicaron el lanzamiento de misiles contra Israel, en represalia por los ataques israelíes contra «objetivos militares» de la República Islámica.

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Berlín.- El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, pidió este lunes acelerar en la lucha internacional contra el calentamiento global en la apertura de la Conferencia de Bonn sobre Cambio Climático, cita previa a la COP31 que acogerá en noviembre la ciudad turca de Anatolia.

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Yakarta.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha nombrado a Nanik Sudaryati Deyang como la nueva directora de la agencia nacional de nutrición, encargada del programa de comidas gratuitas.

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Tel HaShomer (Israel).- El departamento de Maternidad del hospital Sheba, en el centro de Israel, ha sido trasladado a un búnker subterráneo ante la amenaza de los misiles iraníes.

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Madrid.- El Foro Iberoamericano FUNGLODE 2026, un encuentro internacional que ha reunido este lunes en Madrid a líderes políticos, académicos, empresariales e intelectuales, ha reclamado que Iberoamérica debe reforzar su presencia internacional y ganar capacidad de decisión en el tablero geopolítico.

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Madrid.- La Policía Nacional ha distribuido imágenes aéreas de la llegada al Congreso de los Diputados del papa León XIV.

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Barcelona (España).- La pantalla gigante de televisión que permitirá seguir este martes y miércoles la visita del papa a Cataluña se ha instalado este lunes en el Arc del Triomf y durante la tarde se instalará la de la plaza de las Glòries, con la previsión de que los trabajos estén terminados durante la jornada.

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Nueva Delhi.- El dalái lama se sometió este lunes con éxito a una operación de reemplazo de rodilla izquierda en Nueva Delhi, informó su equipo médico, como paso previo a la visita que tiene prevista a la región de Ladakh, fronteriza con China.

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Kuala Lumpur.- Se esperan tormentas eléctricas, fuertes lluvias y vientos intensos en varias zonas de Malasia este lunes, afectando a diversos estados, entre ellos Perlis, Kelantan, Pahang, Johor, Sarawak y Sabah, según el Departamento Meteorológico de Malasia.

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Salé (Marruecos).- Hace unos años era una disciplina marginal y poco visible, pero hoy el fútbol femenino se está convirtiendo en un deporte de masas en Marruecos, donde los estadios congregan cada vez a más aficionados y las jóvenes ven esta disciplina como una oportunidad de carrera profesional.

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Reikiavik.- La seleccionadora española Sonia Bermúdez y la capitana Irene Paredes coincidieron este lunes en destacar la importancia de vencer a Islandia para sellar la clasificación directa al torneo de Brasil sin necesidad de pasar por la repesca.

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Madrid.- El Real Madrid puso a la venta en su tienda oficial este lunes una edición limitada de camisetas con el nombre de León XIV, con un precio de 195 euros, después de que el papa desvelara su afición por el conjunto madridista.

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Ciudad de México.- Ceremonia de Abanderamiento de la Selección Nacional de México rumbo a su participación en la Copa del Mundo 2026.

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alm/EFE

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