Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 sep (10.00 GMT)

Ciudad de Gaza.- En los últimos días, Israel ha intensificado su ofensiva contra la capital gazatí que lleva semanas bajo un intenso fuego. El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobó este verano un plan de ocupación de la urbe, donde hasta hace unas semanas, cerca de un millón de personas se concentraban en ella.

Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Madrid.-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas contra Israel ante el «genocidio» en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.

Melilla (España).- Esta madrugada ha comenzado en Melilla la denominada operación Feriante, un dispositivo especial de seguridad con un blindaje por tierra, mar y aire para evitar que migrantes puedan llegar a Europa como polizones aprovechando la recogida de las atracciones de feria tras finalizar las fiestas patronales.

Seúl.- Una decena de personas se manifestó este lunes en contra de la visita del ministro de Defensa japonés, Gen Nakatani, y exigen al Gobierno a detener una alianza con Corea del Sur.

Rabat.- Protesta en Rabat de personas damnificadas por el terremoto de septiembre de 2023 en el sur de Marruecos.

Londres.- Millones de pasajeros se ven afectados este lunes por la huelga que secundan hasta este jueves los trabajadores del Metro de Londres, en reclamo de mejoras laborales.

Pekín.- China registró en agosto de 2025 un superávit comercial de 102,33 mil millones de dólares estadounidenses, una cifra mayor de los 91,29 mil miilones de dólares estadounidenses percibidos en el mismo periodo del año anterior, y superando las expectativas de 99,2 mil millones de dólares.

Tokio.-La Oficina del Gabinete de Japón ha anunciado este lunes que el PIB real anualizado del trimestre abril-junio ha aumentado un 0,5% intertrimestral, elevando la tasa de crecimiento hasta el 2,2%, gracias a un mayo consumo personal del esperado.

Londres.- Sotheby’s exhibe la íntima colección de Pauline Karpidas donde destaca su predilección por el surrealismo entre los que se encuentran obras como la ‘Galarina’ de Dalí o ‘Buste d’Homme’ del malagueño Pablo Picasso antes de su subasta la próxima semana.

Valladolid (España).- Valladolid endulzó este domingo las Fiestas y Ferias de la Virgen de San Lorenzo al lograr su récord número veinte, tras servir más de 4.500 raciones de pastel en la línea de tartas más larga del mundo.

