Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 sep (15.00 GMT)

Katmandú.- Al menos trece personas murieron este lunes en Katmandú durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas encabezadas por miles de jóvenes de la Generación Z contra la corrupción y el veto de redes sociales en Nepal.

Jerusalén.- Ya son seis los muertos en el ataque a tiros contra una parada de autobús en el norte de Jerusalén después de que se confirmara el fallecimiento de una persona más en el hospital, confirmó un portavoz del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que detendrán a «todos los que han ayudado» en el tiroteo con 6 muertos perpetrado por dos palestinos contra una parada de autobús cerca de un asentamiento de Jerusalén, y aseguró que se tomarán «medidas aún más severas» en la que describió como «una guerra intensa contra el terrorismo».

Jerusalén.- Uno de los seis muertos en el ataque a tiros este lunes en una parada de autobús de Jerusalén es Yaakov Pinto, un español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, confirmaron a EFE fuentes consulares y familiares.

Ginebra.- La comunidad internacional «está fallando al pueblo de Gaza» al no tomar acciones enérgicas encaminadas a evitar el genocidio, aseguró este lunes el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, quien reiteró su denuncia del «asesinato masivo de civiles palestinos por parte de Israel».

Nablús.- Palestinos inspeccionan los daños causados a sus tiendas en el mercado central de verduras de Beita en Cisjordania, tras su demolición por parte de fuerzas israelíes, según asegura la agencia de noticias palestina Wafa.

Washington.- El presidente de EEUU, Donald Trump, da un discurso en un acto religioso en Washington.

Viena.- Rafael Grossi, director general del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, advirtió este lunes que «no queda mucho tiempo» para alcanzar un acuerdo con Irán que evite más tensiones en torno al programa nuclear de ese país, atacado en junio pasado por Israel y Estados Unidos.

Moscú.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó hoy que Rusia quiere cooperar en pie de igualdad con todos los países, incluido Estados Unidos, antes de la inminente llamada telefónica del presidente estadounidense, Donald Trump, a su colega ruso, Vladímir Putin.

París.- El primer ministro francés, François Bayrou, advirtió este lunes de que el «mayor riesgo» que corre Francia es seguir «sin cambiar nada» y defendió su arriesgada decisión de someterse hoy a una moción de confianza por la necesidad de afrontar una «prueba de la verdad», pese a que todo indica que perderá la votación.

Moscú.- El Partido Comunista ruso preparó hoy el envío del convoy humanitario número 143 para los soldados que luchan en frente ucraniano y para los residentes de las regiones de Kursk, Donetsk y Lugansk.

Rabat.- Decenas de personas afectadas por el terremoto que hace dos años causó casi 3.000 muertos en varias provincias del sur de Marruecos se manifestaron este lunes en Rabat para denunciar su exclusión de las ayudas estatales para la reconstrucción.

Bangkok.- El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra regresó este lunes a Tailandia tras un viaje a Dubái, cuando está previsto que la Corte Suprema dicte el martes sentencia en un proceso que podría enviarlo a prisión por presuntamente haber exagerado su historial médico para evitar la cárcel.

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes en Madrid con el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende.

Estambul (Turquía).- Varios grupos de ciudadanos y un enorme contingente policial mantienen este lunes una confrontación, hasta ahora calma pero tensa, iniciada la pasada noche ante la sede provincial del partido socialdemócrata CHP, la principal formación opositora de Turquía, en Estambul.

Londres.- Millones de pasajeros se vieron afectados este lunes por la huelga que secundan hasta este jueves los trabajadores del Metro de Londres, en reclamo de mejoras laborales.

Kandahar (Afganistán).- Con el inicio del nuevo año escolar en Afganistán, tras las vacaciones de verano, los desafíos en materia de educación para las niñas siguen siendo evidentes ya que aquellas que concluirán el sexto grado ya no podrán continuar con sus estudios.

Barcelona (España).- La combinación de quimioterapia e inmunoterapia tras la cirugía en pacientes de cáncer de pulmón en fase inicial reduce significativamente el riesgo de recaída, según las conclusiones preliminares de un ensayo del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) presentado en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón (WCLC 2025).

Londres.- El misterioso artista callejero británico Banksy volvió a actuar este lunes en Londres con una pintura realizada en el Tribunal de Justicia de la capital británica que ya se encuentra cubierta y bajo vigilancia.

Amberes (Bélgica).- La obra de Pedro Pablo Rubens ‘La Virgen y el Niño entronizados con los Santos’ fue presentada hoy en la Sala Rubens del Museo Real de Bellas Artes (KMSKA) de Amberes tras su restauración.

Ciudad de Panamá.- La Luna apenas se dejó ver en el cielo panameño durante las primeras horas de esta madrugada, velada intermitentemente por las lluvias y nubes que dificultan su observación. Este fenómeno se produjo tras un eclipse lunar que coincidió con la presencia de tormentas en el país.

Barcelona.- Los jugadores del FC Barcelona que no han sido convocados por sus selecciones han completado este lunes el primer entrenamiento de la semana después de disfrutar de unos días de descanso, mientras sus compañeros tienen compromisos internacionales.

Buenos Aires.- El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, brinda una conferencia de prensa en la antesala del duelo como visitante ante Ecuador por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Lima. – El seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, comparece en la rueda de prensa previa al encuentro contra Paraguay, de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026.

