Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 09 feb (12.00 GMT)

09 feb (12.00 GMT)

Madrid, 09 feb (EFE).-

Sídney (Australia).- Unas 10.000 personas se manifestaron este lunes en Sídney (este de Australia) en apoyo al pueblo palestino y en protesta por la visita oficial del presidente de Israel, Isaac Herzog, invitado por el primer ministro del país oceánico, Anthony Albanese, tras el atentado antisemita de diciembre en la turística playa de Bondi.

Caracas.- El Ministerio Público de Venezuela anunció a través de un comunicado que solicitó la revocatoria de las medidas cautelares al digirente Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado este domingo 8 de febrero tras 10 meses de detención.

Caracas.- Tras 18 meses en prisión el exdiputado opositor venezolano Freddy Superlano fue excarcelado este lunes y recibido por su esposa, Aurora Silva, a las afueras de un comando policial en el estado Barinas

Trípoli (Líbano).- Los servicios de rescate libaneses dieron por concluidas este lunes las labores de rescate en un edificio derrumbado la víspera en la ciudad de Trípoli, en el norte del país, donde el recuento final de víctimas mortales asciende a 14, mientras se pudo rescatar a ocho supervivientes.

Daca.- Bangladés vive este lunes el último día de campaña electoral antes de las elecciones del próximo 12 de febrero, las primeras desde la revuelta de 2023 liderada por estudiantes de la «Generación Z» que forzó la huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha respondido a través de su cuenta de X al presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este la felicitara tras las previsiones de victoria de su partido en las elecciones generales niponas, celebradas el pasado domingo.

Moscú.- La corporación rusa ROSTEC, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, anunció hoy el envío de una partida considerable de cazas de quinta generación Su-57 con sistemas renovados de armamento al Ejército ruso.

Bruselas.- Unos cincuenta activistas de Extinction Rebellion, con apoyo de Greenpeace Bélgica, bloquearon hoy el acceso a la sede del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic) para denunciar su influencia en las políticas climáticas, ambientales y de salud pública de la Unión Europea.

Madrid.- La Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Federal de Brasil, ha desarticulado un entramado criminal dedicado a la introducción en España de grandes cantidades de cocaína ocultas en piezas de mármol como encimeras o lavabos que viajaban en contenedores aéreos procedentes de Brasil.

Yakarta.- La ciudad de Yakarta acoge el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia 2026 desde el pasado 5 de febrero al próximo día 15 de febrero.

Pekín.- Los ciudadanos chinos ya han comenzado a comprar decoraciones para la celebración del Año Nuevo chino de este 2026, que se llevará a cabo entre el 17 de febrero y el 3 de marzo.

Barcelona (España).- La junta directiva del FC Barcelona, encabezada por Joan Laporta, se ha reunido este lunes en las oficinas del Barça en sesión ordinaria para formalizar la dimisión de los directivos que se presenten a las elecciones.

