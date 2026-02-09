Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 09 feb (16.00 GMT)

Madrid, 9 feb (EFE).-

Odesa/ Kramatorsk (Ucrania).- El Ejército ruso atacó nuevamente durante la última jornada la infraestructura energética y de transporte de Ucrania, además de un aeródromo y almacenes de combustible, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Caracas.- Ramón Guanipa, hijo del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, ofreció este lunes declaraciones a la prensa luego de que la Fiscalía General le impusiera un régimen de arresto domiciliario al exdiputado horas después de haber recibido una medida de excarcelación, tras permanecer más de ocho meses en prisión.

Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, calificó este lunes de «fuerte impulso» su arrolladora victoria en las elecciones anticipadas del domingo, lo que le permitirá proseguir su política de expansión fiscal a pesar de las dudas de los mercados de bonos y el debilitamiento del yen.

Teherán.- El líder supremo iraní, Ali Jameneí, llamó este lunes a los iraníes a participar en el 47 aniversario de la Revolución Islámica el miércoles para que “el enemigo retroceda en su ambición contra Irán” y aseguró que el poder de un país está más relacionado con su voluntad que con sus misiles.

Bogotá.- Desde este lunes inició el despliegue por tierra, aire y mar de más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares de Colombia para brindar las condiciones de seguridad, que permitan a los ciudadanos de todo el país ejercer su derecho a elegir, en las jornadas electorales que se adelantarán en los próximos meses.

Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó la sentencia de veinte años de prisión dictada este lunes contra el magnate de la prensa hongkonés Jimmy Lai, fundador del popular diario prodemocracia Apple Daily.

Kandahar (Afganistán).- La Media Luna Roja de Afganistán ha repartido asistencia alimentaria a 750 familias vulnerables en Kandahar, Afganistán, antes del mes sagrado de Ramadán.

Londres.- Políticos de todos los partidos pidieron este domingo a Peter Mandelson que devuelva la compensación recibida por su cese anticipado en septiembre como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, tras revelarse el alcance de su relación con el fallecido magnate estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Roma.- Un comando asalto dos furgones blindados en la mañana del lunes en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi, en el sur de Italia, en una espectacular operación en la que cortaron la carretera con coches y una furgoneta que incendiaron y después se dieron a las fuga tras un tiroteo con los Carabineros. Posteriormente dos personas, presuntos miembros de la banda, fueron arrestadas por Carabineros mientras que otros miembros del comando se encuentran huidos, según los medios italianos.

Lima.- La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a 24 personas tras intervenir en una fiesta que se celebraba en un local campestre del este de Lima, por presuntamente integrar una banda criminal acusada de cometer asaltos, uso ilegal de armas y explosivos, y tráfico de drogas, informaron este lunes fuentes oficiales.

Berlín.- El presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), Wolfgang Ischinger, ofreció este lunes una rueda de prensa junto a miembros de su equipo, antes de la 62 edición del foro anual sobre política internacional y seguridad.

París.- ‘For sure’, la frase pronunciada en repetidas ocasiones por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el reciente Foro de Davos, convertido en un eslogan fetiche repetido en canciones y ‘memes’, ha dado nombre también a un vino rosado, que sus productores le regalaron este lunes en una famosa feria vinícola de París.

Benidorm (España).- Benidorm Fest 2026 ultima los ensayos para arrancar este martes «un show con una altura visual, emocional y de divertimento que no habíamos visto hasta ahora» en este evento, según ha dicho en rueda de prensa su director, César Vallejo, ante los 18 participantes.

Madrid.- La colombiana Linda Caicedo, futbolista del Real Madrid, recibió este lunes en la sede de la Agencia EFE el premio a la Mejor Jugadora Iberoamericana de 2025, que recogió con ilusión y responsabilidad al estar “representando a miles de colombianas”, a la vez que destacó que el reconocimiento “ayuda mucho al crecimiento del fútbol femenino”.

Madrid.- La argentina Delfi Brea comienza esta semana su primera temporada en lo más alto del ránking mundial de pádel junto a su compañera de tándem, la española Gemma Triay, en su segunda campaña juntas, aunque admite que los cambios de pareja anuales en el circuito «vienen bien» por la intensidad que rodea al deporte de la pala.

Milán.- El patinador español Tomàs Guarino se mostró optimista este lunes ante su estreno mañana en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en la prueba corta de patinaje artístico individual sobre hielo, en particular tras resolverse el problema que tuvo con los derechos de la música de los ‘Minions’, algo que le resultó «desilusionador», pero que al resolverse tan rápido, no le ha afectado a su concentración.

Livigno (Italia).- El español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina del snowboard seis años antes, que afronta en los de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia) sus cuartos Juegos -en busca del único trofeo que le falta en su ya de por sí brillante palmarés-, explicó a EFE en Livigno, donde este lunes festeja su trigésimo segundo cumpleaños, que, a pesar de dañarse un tobillo poco antes de la cita olímpica, se encuentra «muy bien» y que «una medalla sería el mejor regalo».

Barcelona.- Rafael Yuste i Abel (Barcelona, 1962), hasta ahora vicepresidente primero y amigo fiel de Joan Laporta, al que conoce desde su etapa en el colegio de Los Maristas, dirigirá el FC Barcelona de forma interina hasta el próximo 1 de julio, fecha en la que el nuevo presidente elegido en las urnas tomará posesión del cargo.

