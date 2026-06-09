Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 09 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 09 jun (EFE).-

Járkov (Ucrania).- Tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque con misiles contra la ciudad de Chugúyiv de la región ucraniana de Járkov llevado a cabo por las fuerzas rusas en las primeras horas de esta madrugada, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania en su cuenta de Telegram.

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Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló el lunes por teléfono con los mediadores de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana, Steve Witkoff y Jared Kushner, a los que agradeció su “disponibilidad para trabajar lo más activamente posible en las próximas semanas para revitalizar la diplomacia” para poner fin al conflicto.

(vídeo)(informe a cámara)

Tallin.- Los jefes de Estado y de Gobierno de los países nórdicos y bálticos se reúnen en el formato NB8 en la ciudad estonia de Tallin para abordar la guerra rusa en Ucrania y la situación geopolítica y de seguridad en el mundo y en la región del mar Báltico.

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Luxemburgo.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios antes de participar en el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, en Luxemburgo.

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Madrid.- La policía Nacional libera a dos víctimas y detiene a 11 integrantes de una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres vulnerables. La organización captaba en España, mediante falsas promesas, a mujeres de origen latinoamericano y las trasladaba a distintos clubes para explotarlas sexualmente.

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Barcelona (España).- La Torre Glòries, el icónico rascacielos de Barcelona de 144 metros, se iluminará los próximos días con la imagen de la cruz de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y el lema «Alça la mirada» con motivo de la visita del papa León XIV a Cataluña.

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Seattle (EE.UU.).- El estadio de Seattle se alista para convertirse en uno de los grandes escenarios de la Copa Mundial de Fútbol. Este emblemático recinto será sede de seis encuentros del torneo: cuatro correspondientes a la fase de grupos, además de un partido de octavos de final y otro de cuartos de final.

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alm/EFE

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