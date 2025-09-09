Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 09 sep (10.00 GMT)

Jiyeh (Líbano).- La Agencia Nacional de Noticias (NNA) del Líbano informa del ataque de un dron israelí a un vehículo cerca de la mezquita de Zarout, entre las localidades de Jiyeh y Barja, hiriendo al menos a una persona.

Túnez.- La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza insistió este martes, con la difusión de un vídeo, en que fue atacada por un «dron», después de que una de sus embarcaciones se incendiara en el puerto de la capital tunecina donde estaba atracado y de que la Guardia Nacional tunecina difundiera de madrugada un comunicado en el que atribuyese el fuego a la quema fortuita de un chaleco salvavidas.

Katmandú.- El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, dimitió este martes tras dos días de protestas del movimiento autodenominado «Generación Z» contra la corrupción y el veto de redes sociales, en las que murieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas, según comunicó el mandatario en una carta de renuncia.

Copenhague.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, resaltó este martes que hay todavía más preguntas que respuestas acerca de la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE).

Sidi Bou Said (Túnez).- La Dirección General de la Guardia Nacional tunecina desmintió este martes la existencia de «un dron» que supuestamente atacó una de las grandes embarcaciones de la Flotilla Sumud que arrancó de Barcelona rumbo a Gaza, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), informó en un comunicado.

Yakarta.- Yakarta acogió este martes el acto de sucesión del nuevo ministro de Finanzas de Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, quién ocupará el cargo después de la destitución este lunes de la veterana política Sri Mulyani Indrawati.

