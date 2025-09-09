Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 09 sep (15.00 GMT)

Madrid, 09 sep (EFE).-

Yarova (Ucrania).- Un ataque ruso con una bomba aérea mató este martes a 23 personas en el pueblo de Yarova de la región de Donetsk del este de Ucrania, según el balance ofrecido por las autoridades locales.

(vídeo)

Doha.- El Ejército de Israel atacó este martes en Catar a líderes de Hamás, según confirmó a EFE un oficial israelí, sin ofrecer más detalles sobre dicho ataque ni a las personas concretas contra las que iba dirigido.

(vídeo)

Madrid.- El Gobierno ha prohibido la entrada en España de los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Hacienda, Bezabel Smotrich, después de que ayer Israel vetara el acceso a su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

(foto)(vídeo)

Túnez.- La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza insistió este martes, con la difusión de un vídeo, en que fue atacada por un «dron», después de que una de sus embarcaciones se incendiara en el puerto de la capital tunecina donde estaba atracado y de que la Guardia Nacional tunecina difundiera de madrugada un comunicado en el que atribuyese el fuego a la quema fortuita de un chaleco salvavidas.

(vídeo)

Beirut.- Una delegación rusa de alto nivel liderada por el vice primer ministro Alexander Novak llegó este martes a Damasco para tomar parte en una visita oficial, en medio de un acercamiento entre ambos países tras la caída del régimen sirio de Bachar al Asad, aliado clave de Moscú.

(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- La Unión Europea (UE) confía en que en octubre habrá entregado a Ucrania la totalidad de los dos millones de proyectiles de artillería que le había prometido, informó este martes la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este martes que si hubiera una solución militar, la guerra en Gaza habría terminado «hace mucho».

(vídeo)

Moscú.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Occidente de intromisión en los asuntos internos de Bosnia-Herzegovina y de violar los acuerdos de Dayton al reunirse con el destituido presidente de la República Srpska (RS), Milorad Dodik.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El expresidente uruguayo José Mujica será homenajeado por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, en un evento en el que se reconocerá su legado en la integración regional y que contará con la presencia de su viuda, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, y el exmandatario colombiano Ernesto Samper.

(foto)(vídeo)

Katmandú.- Manifestantes nepalíes han incendiado este martes el edificio Singh Durbar, que alberga la secretaría del parlamento federal, tras la intensificación de los disturbios que ya han provocado la muerte de al menos 19 personas, y ha dejado a más de 300 personas heridas.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Más de un centenar de personas se han concentrado este martes frente a la Puerta del Sol de Madrid para exigir al Gobierno que el embargo de armas a Israel, anunciado ayer por el presidente Pedro Sánchez, se aplique de forma integral y sin excepciones.

(foto)(vídeo)

Ciudad Quezón (Filipinas).- Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas del ex presidente filipino, Rodrigo Duterte, dieron este martes una rueda de prensa para mostrar su disconformidad por el aplazamiento de la audiencia de confirmación de cargos del octogenario ante la Corte Penal Internacional (CPI).

(foto)(vídeo)

Gisenyi (Ruanda).- Cientos de familiares de antiguos miembros de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) llegaron este martes a Gisenyi, el lado ruandés de la frontera entre la República Democrática del Congo y ese país.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Un menor de 16 años ha muerto y otro ha resultado herido tras ser apuñalados anoche en el distrito de Sants-Montjuic de Barcelona, en un caso que investigan los Mossos d’Esquadra, que tratan de identificar y localizar al autor o autores del ataque, cuya principal hipótesis es un ajuste de cuentas.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México ofrece una conferencia de prensa para detallar el Paquete Económico 2026 entregado el lunes al Congreso.

(foto)(vídeo)

París.- La prima de riesgo de la deuda francesa escalaba esta mañana hasta los 81,5 puntos básicos debido a la inestabilidad política tras la caída del primer ministro François Bayrou, y superaba a la de Italia, lo que situaba la deuda de Francia como la peor de la eurozona.

(foto)(vídeo)

Rayong (Tailandia).- Más de 50.000 pollos murieron ahogados en una granja por las inundaciones registradas en la ciudad tailandesa de Rayong, a unos 180 kilómetros al sur de Bangkok, donde las autoridades aún evalúan los daños materiales causados por el mal tiempo.

(foto)(vídeo)

Londres.- El mural del artista callejero Banksy que el lunes apareció en una pared del edificio del Tribunal Superior de Londres fue denunciado a las fuerzas del orden como daño criminal, informó este martes la Policía Metropolitana (Met, en inglés).

(foto)(vídeo)

Pontevedra (España).- Siguen las protestas propalestinas al paso de la Vuelta Ciclista a España. Hoy en la decimosexta etapa de La Vuelta, por la provincia de Pontevedra, se han vuelto a repetir las muestras de apoyo a Palestina y contra la presencia del equipo Israel Premier-Tech.

(foto)(vídeo)

Bombay (India).- Bazalel Smotrich, ministro de finanzas israelí, ha visitado este martes la Nariman House para presentar sus respetos a las víctimas de los ataques terroristas del 26/11 en la ciudad de Bombay en el año 2008, durante su visita al país asiático.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Es difícil no recordar algunas de las imágenes que se exhiben en ‘Leica. Un siglo de fotografía’, pura historia de vida, documento social, de naturaleza o del paisaje urbano en la que se sube al podium del protagonismo a personajes anónimos y a momentos que han hecho historia.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El FC Barcelona sigue pendiente este martes de saber donde disputará este domingo el partido contra el Valencia, si en el Spotify Camp Nou, aún sin permiso para reabrir, o en el estadio Johan Cruyff, ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Los internacionales españoles Pau Cubarsí, Pedro González ‘Pedri’, Lamine Yamal, Fermín López, Ferran Torres y Dani Olmo, y el polaco Robert Lewandowski se han reincorporado este martes al trabajo con el Barcelona para empezar a preparar el partido del domingo contra el Valencia en LaLiga EA Sports.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El italiano Sergio Scariolo, hasta hace unos días seleccionador nacional de baloncesto y actual técnico del Real Madrid, ha sido galardonado con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Desde que en 1999 saliera el primer videojuego de baloncesto de 2K, la saga ha ido avanzando paso a paso hasta convertirse en el simulador por excelencia en un género en el que no tienen competencia. Este año NBA 2K26 da un paso adelante y pule al máximo sus gráficos, jugabilidad y modos de juego para lograr, sin sorprender, un título que es baloncesto en estado puro.

(vídeo)

Sevilla (España).- El atacante chileno Alexis Sánchez declaró este martes, en su presentación como futbolista del Sevilla, que llega a «un club grande que tiene que pelear para demostrar su grandeza, aunque ahora esté mal» y que viene a «poner la mentalidad de ir hacia adelante e intentar ganar siempre».

(foto)(vídeo)

