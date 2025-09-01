Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 1 de septiembre (15.00 GMT)

Madrid, 1 sep (EFE).-

Bogotá.- El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989, no solo marcó a Colombia sino también a sus hijos, el mayor de los cuales, Juan Manuel, explica en una entrevista con EFE cómo transformar ese recuerdo en motor político para disputar la Presidencia en 2026.

Los Ángeles (EE.UU.).- Michael Chaves concluye la historia de la familia Warren en ‘The Conjuring: Last Rites’, una cinta cargada de «terror clásico» que «saca del retiro» a los dos legendarios investigadores paranormales, cuenta el director en entrevista con EFE.

Ciudad de Panamá.- El destructor estadounidense USS Sampson arribó este sábado al puerto de Amador, en el Pacífico panameño, para reabastecerse de combustible como parte de un despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe contra el narcotráfico. A esta operación naval también se sumó el crucero lanzamisiles USS Lake Erie, que previamente había transitado el Canal de Panamá.

Jalalabad (Afganistán).- Al menos 812 personas han muerto y unas 2.700 han resultado heridas después de que un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran la pasada noche el este de Afganistán, confirmó este lunes el Gobierno de facto talibán.

Jerusalén.- Estudiantes israelíes en unas 70 escuelas de todo el país se negaron este lunes a volver a las aulas en el primer día de clases para protestar por la falta de un acuerdo para liberar a los rehenes que todavía siguen en Gaza, recogen medios locales como el periódico Haaretz o The Times of Israel.

Beirut.- Una concentración tendrá lugar hoy en la Plaza de los Mártires, en el centro de Beirut, en solidaridad con los periodistas palestinos en Gaza y en rechazo a la represión israelí contra los medios de comunicación.

París.- La ministra de Educación francesa, Elisabeth Borne, ha inaugurado este lunes el curso escolar 2025-2026 francés en la escuela primaria pública Vigée-Lebrun de París.

Goma (RD Congo).- El curso escolar en Goma, localidad del este de la República Democrática del Congo, empezó este lunes con 8 meses de retraso después de que la ciudad cayera en manos de la Alianza del Río Congo y el grupo rebelde M23.

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.

Berlín.- Alemania participará con 8000 efectivos en el ejercicio militar Quadriga 2025, según informaron este lunes altos mandos de la Bundeswehr en una rueda de prensa celebrada en Berlín. El despliegue incluirá operaciones conjuntas con otros 13 países.

Montevideo.- Transcurridos los primeros seis meses del Gobierno encabezado por Yamandú Orsi, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, asegura que en Uruguay «se está cumpliendo con la revolución de las cosas simples».

Bruselas.- Los medios belgas se hacen eco este lunes de la reacción de Elon Musk a un extracto de vídeo que se ha hecho viral protagonizado por una política belga que invita a quienes les moleste ver a mujeres con velo a irse de Molenbeek, un distrito de Bruselas de importante presencia musulmana.

El Cairo.- Chicas bailando la danza del vientre, hombres profiriendo insultos e incluso tatuadores enseñando sus creaciones en cuerpos de mujeres. Todos estos perfiles subían vídeos a TikTok en Egipto con miles de seguidores y ahora tienen algo en común: sus creadores han sido arrestados en una campaña para «proteger los valores» de la sociedad.

Járkov (Ucrania), 1 sep (EFE/EPA).- El curso escolar comenzó este lunes en la mayoría de las escuelas de Ucrania, excepto en las situadas en los territorios cercanos al frente, que impartirán clases en línea.

Venecia (Italia).- La mítica actriz Kim Novak, famosa por sus trabajos en obras maestras como ‘Vertigo’ (1958) de Alfred Hitchcock, ha reaparecido este lunes ante el público para recibir el León de Oro honorífico del Festival de Venecia y animar, durante la gala, a «salvar las democracias» del mundo.

Ivangórod (Rusia).- Ivangórod (Rusia), 1 sep (EFE).- Miles de personas siguen cruzando cada semana los pasos entre Rusia y Estonia a pesar de la guerra de Ucrania, las tensiones geopolíticas y el endurecimiento de las aduanas.

EFE

