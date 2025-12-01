Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 1 dic (16.00 GMT)

11 minutos

Madrid, 1 dic (EFE).-

París.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne este lunes en París, por segunda vez en dos semanas, con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para hablar sobre «las condiciones para una paz justa y duradera» en su país, el mismo día en que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, se dirige a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

(foto)(vídeo)

Aceh (Indonesia) / Colombo / Hat Yai (Tailandia).- Las inundaciones que afectan a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, por un fuerte temporal de lluvias, dejan este lunes un total de al menos 1.114 fallecidos, con la isla indonesia de Sumatra como la más afectada por el momento.

(foto)(vídeo)

Harissa (Líbano).- El papa León XIV pidió este lunes que el migrante que huye de «los conflictos absurdos y despiadados» nunca se sienta rechazado, «sino acogido», en su discurso en el santuario de Harissa, donde se encontró con los obispos y religiosos y religiosas del país, en su segundo día de visita a Líbano.

(foto)(vídeo)

Jbeil (Líbano).- El papa León XIV acudió este lunes al monasterio de Annaya, en Líbano, donde se encuentra la tumba del santo eremita Charbel y rezó por la paz en el Líbano y en todo Oriente Medio, en el segundo día de visita a este país tras su primera escala en Turquía.

(foto)(vídeo)

Dnipró (Ucrania).- Al menos cuatro personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un ataque con misil lanzado por las fuerzas rusas contra la ciudad ucraniana de Dnipró, según el balance ofrecido por el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en un Consejo el apoyo a Ucrania y debaten la aplicación de la hoja de ruta para que la UE mejore su preparación militar para 2030.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que si Ucrania estuviera acompañada de la UE en sus reuniones en Estados Unidos sobre la paz con Rusia sería «mucho más fuerte».

(foto)(vídeo)

Jabalia (Gaza).- Trabajadores de la Cruz Roja y combatientes de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, continúan buscando este lunes los cadáveres de los dos últimos rehenes israelíes que todavía quedan en la Franja.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) dijo este lunes que España debe aplicar las medidas previstas en la legislación comunitaria para tratar de contener el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña y anunció la presencia a partir de mañana de expertos veterinarios europeos en la zona para asesorar a las autoridades.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes en el Palacio de la Moncloa con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Decenas de venezolanos acuden a diario al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en busca de noticias sobre los vuelos de regreso a su país, muchos con billete de las aerolíneas venezolanas Estelar y Laser (aliada de Plus Ultra), que siguen sin dar información sobre cuándo se reanudará actividad en la ruta Caracas-Madrid

(foto)(vídeo)

Duma (Siria).- Las ciudades sirias de Duma y Daraya, situadas cerca de Damasco, continúan con la retirada de escombros como parte de un proyecto destinado a retirar unos 75.000 metros cúbicos de escombros dejados por la guerra.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró este lunes no tener «ningún» temor ante lo que el exministro José Luis Ábalos pueda decir sobre el Gobierno tras su ingreso en prisión.

(foto)(vídeo)

Roma.- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, participa en el 21º Foro de Diálogo Italia – España, en el Palacio del Campidoglio, en Roma.

(foto)(vídeo)

París.- La primera dama de Francia, Brigitte Macron, recibió este lunes a su homóloga ucraniana, Olena Zelenska, durante una recepción oficial en el Palacio del Elíseo, en presencia del presidente Emmanuel Macron y del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acusó este lunes al Gobierno de la Comunidad de Madrid de «promover» la venta de vivienda «por manzanas» a inversores extranjeros con «fines especulativos», frente a la política del Ejecutivo central, que busca combatir esas prácticas y poner a disposición de los ciudadanos una «vivienda asequible».

(foto)(vídeo)

Quito.- Ecuador demostró en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) que el financiamiento climático recibido para combatir la deforestación puede emplearse también en la legalización de tierras, como ocurrió con 19.000 hectáreas de un bosque protector donde residen comunidades shuar, uno de los pueblos indígenas más numerosos de la Amazonía ecuatoriana.

(foto)(vídeo)

Plasencia (España).- El defensor de derechos humanos haitiano Roudy Joseph, ha alertado en Plasencia (Cáceres) sobre el «avance peligroso» de la denegación de derechos fundamentales en República Dominicana contra la población de origen haitiano y ha pedido a la juventud extremeña «tomar conciencia y actuar» frente a las vulneraciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo.

(foto)(vídeo)

Daca.- La política laborista británica Tulip Siddiq, miembro del Parlamento del Reino Unido, fue condenada este lunes en Bangladés a dos años de prisión por un nuevo caso de corrupción en el que también fue sentenciada su tía, la ex primera ministra Sheikh Hasina.

(foto)(vídeo)

Zaragoza (España).- Zaragoza ha acogido este lunes el primer vuelo de demostración en situación simulada de emergencia en un entorno urbano a nivel europeo con la aeronave no tripulada EH216 de la empresa EHang.

(foto)(vídeo)

Nanterre (Francia).- El Tribunal Judicial de Nanterre ha iniciado este lunes el juicio a siete personas sospechosas de participar en un intento de fraude contra la petroleraTotalEnergies con el objetivo de obtener algo más de casi 19.000 millones de euros del gigante energético francés.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Venezolanos acudieron este lunes con sus hijos y nietos al tradicional encuentro con el Santa de Caracas, que este 2025 pudo llevarse a cabo y cumplió 35 años a pesar de los momentos de tensión que vive el país por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, que el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia como un intento de propiciar un cambio de régimen.

(foto)(vídeo)

Calcuta (India).- Calcuta acogió este lunes varios actos con motivo del Día Mundial del Sida para rendir homenaje a las personas afectadas por el VIH/Sida. Organizaciones de salud y grupos de defensa renovaron sus llamamientos a una mayor implicación pública en los programas de sensibilización, prevención y tratamiento del VIH/Sida.

(foto)(vídeo)

Hyderabad (Pakistán).- Miembros de la Fundación Bridge Consultant han participado este lunes en una marcha de concienciación sobre el VIH/SIDA con motivo del Día Internacional del VIH/SIDA en Hyderabad, Pakistán.

(foto)(vídeo)

Roma.- Un español de 54 años fue detenido en Italia junto a otros tres hombres por transportar 258 kilos de hachís en un camión con matrícula española, informaron este lunes los carabineros (Policía militarizada italiana).

(foto)(vídeo)

Stuttgart (Alemania).- Continúan las obras en la estación central de trenes ‘Stuttgart 21’, cuya inauguración se ha pospuesto de nuevo, por lo está previsto que los trenes comiencen a circular desde la nueva estación en diciembre de 2026 y que la inauguración completa tenga lugar en el verano de 2027.

(foto)(vídeo)

Wakiso (Uganda).- El líder de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) de la oposición de Uganda, Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, celebró hoy un mitin en el distrito de Wakiso, durante la campaña electoral para las próximas elecciones generales que tendrán lugar el próximo 15 de enero.

(foto)(vídeo)

Marrakech (Marruecos).- Tras éxitos como «El caftán azul», la directora marroquí Maryam Touzani reivindica la belleza del desnudo y de la sexualidad de la mujer en la vejez en su último trabajo, «Calle Málaga», protagonizado por la española Carmen Maura, y defiende, en una entrevista con EFE, la importancia de contar historias humanas y «dar voz a aquellos que no tienen necesariamente una voz».

(foto)(vídeo)

Madrid.- La Galería de las Colecciones Reales ha presentado su nueva gran exposición temporal, “Victoria Eugenia”. La muestra, que será inaugurada este martes por los reyes, podrá verse hasta el 5 de abril. Es la primera muestra monográfica sobre Victoria Eugenia de Battenberg, «y analiza su papel no solo como consorte, sino también sus facetas menos conocidas».

(foto)(vídeo)

Sant Joan Despí (España).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que, «de momento», su equipo no está a su «mejor nivel», una situación que confía en revertir a medida que vaya recuperando efectivos para poder encadenar partidos con la misma base de jugadores.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La selección española de fútbol femenino realizó esta mañana la última sesión preparatoria del partido frente a Alemania sin Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, que ayer causó baja en la concentración de la selección española debido a una fractura en el peroné izquierdo.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Real Madrid completó este lunes su primer entrenamiento de cara al partido del miércoles en Bilbao ante el Athletic (19:00 horas CET, -1 GMT), en la que será la cuarta salida seguida en Liga tras tres anteriores de forma consecutiva en las que los de Xabi Alonso no han pasado del empate, perdiendo así el liderato de Liga.

(foto)(vídeo)

Washington.- La Casa Blanca abrió este lunes sus puertas a los medios de comunicación para realizar el tradicional recorrido por la decoración navideña, que este año lleva como lema “Home is Where the Heart Is”, anunciado por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

(foto)(vídeo)

Nairobi.- La edición inaugural de la East African Champions Fencing League tuvo lugar este domingo en el Karen Village de Nairobi.

(foto)(vídeo)

EFE

