Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 abr (10.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 10 abr (EFE).-

Beirut.- Llegada de un convoy de ayuda humanitaria al aeropuerto de Beirut.

(vídeo)

Islamabad.- Las autoridades paquistaníes han reforzado este viernes las medidas de seguridad en Islamabad, con el despliegue del Ejército y el cierre de accesos clave, en la víspera de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en un clima de incertidumbre sobre si finalmente se producirán.

(vídeo)

París.- Juan Carlos I es «consciente de la importancia» del «reconocimiento oficial» que supone recibir este sábado un premio a su libro de memorias en la Asamblea Nacional francesa y, para él, va a ser una ceremonia «muy emocionante después de tantos años en el exilio».

(foto)(vídeo)

Denpasar (Indonesia).- El Banco Mundial pronostica que la economía de Indonesia en 2026 crecerá un 4,7%, una previsión por debajo del 4,8% inicial.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este viernes un 1,84 %, espoleado por los avances de la sesión previa en Wall Street, que cerró en verde gracias a las expectativas de nuevos progresos en las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

(foto)(vídeo)

Nom Pen.- La capital de Camboya, Nom Pen, se prepara para la celebración del Año Nuevo Jemer, que tendrá lugar del 14 al 16 de abril, y dará la bienvenida al Año del Caballo.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La película británica ‘Incontrolable’, ganadora de tres Premios BAFTA, se estrena este viernes para dar a conocer el trasfondo del síndrome de Tourette, a través de una historia basada en hechos reales, por la que Robert Aramayo se alzó con el galardón a Mejor Actor con su primer papel protagonista.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El yogur sin lactosa a base de coco de la ‘startup’ gastronómica argentina Quimya fue consagrado en Buenos Aires en el concurso internacional de emprendedores en tecnología de alimentación ‘On the Road’, organizado por el Gastronomy Open Ecosystem (GOE), área de investigación del Basque Culinary Center (BCC).

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona, ha manifestado a los medios del club, que de cara al derbi de mañana contra el Espanyol «el comportamiento que debemos tener en el campo debe ser ejemplar, no solo por el fútbol, sino también por las familias, por los niños y niñas que estarán viendo este partido».

(foto)(vídeo)

Moscú.- Ceremonia de colocación de ofrendas florales en las tumbas de cosmonautas y científicos soviéticos en la muralla del Kremlin, en la Plaza Roja.

(foto)(vídeo)

Munich.- La policía alemana investiga los daños sufridos durante la noche el restaurante judío Eclipse Grillbar, en el barrio muniqués de Maxvorstadt, según informaron este viernes las autoridades. Los desperfectos fueron causados, de acuerdo con las primeras pesquisas, por artefactos pirotécnicos.

(foto)(vídeo)

Johanesburgo.- Ilustraciones sobre los problemas de combustible causados por la guerra en Oriente Medio.

(foto)(vídeo)

Santander (España).- La boxeadora aspirante a campeona de Europa del peso mínimo, Mariluz ‘La Joyita’ Peral, piensa que las claves para levantar este sábado en Santander el cinturón estarán en tener una mentalidad más ganadora y aplicar mejor la estrategia que su rival, la italiana Federica Macrí.

(foto)(vídeo)

alm-aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.