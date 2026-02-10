Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 de febrero (16.00 GMT)

Madrid, 10 feb (EFE).-

Caracas.- El Parlamento de Venezuela avanza en la consulta del proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras varias ONG cuestionan su coherencia y el país permanece atento a eventuales excarcelaciones, así como a la reciente detención del dirigente Juan Pablo Guanipa.

(foto)(vídeo)

La Habana.- El asedio petrolero de EE.UU. y el plan de emergencia del Gobierno cubano están paralizado progresivamente la isla en una deriva de incierta proyección en el tiempo, desde las carreteras a las oficinas estatales y los servicios públicos hasta los aeropuertos, que enfrentan cambios en su tráfico aéreo por el fin del combustible disponible para la aviación.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El gobernador del departamento colombiano de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos (unos 54.653 dólares), por información que permita capturar a los responsables del asesinato de dos policías en el municipio de Anorí, una región donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas FARC.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Los homicidios en México cayeron un 42 % entre septiembre de 2024 y enero de 2026, los primeros 16 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, periodo en el que se han detenido más de 43.000 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 327 toneladas de droga, informó este martes el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

(foto)(vídeo)

Redacción Internacional.- Ghislaine Maxwell, cómplice y colaboradora de Jeffrey Epstein, se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho de un acusado a no declarar contra sí mismo, en la investigación que lleva a cabo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y se negó a responder preguntas.

(vídeo)

Madrid (España).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de la Verkhovna Rada, el Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk.

(foto)(vídeo)

Gaza.- Un total de 40 palestinos, incluidos 20 pacientes y 20 acompañantes, regresaron la medianoche del lunes a Gaza a través del cruce de Rafah, que conecta el enclave con Egipto, confirmó a EFE este martes una fuente médica y otra de emergencias situada en el cruce.

(foto)(vídeo)

Londres.- La presión para que el primer ministro británico, Keir Starmer, dimita sigue en el seno del Partido Laborista por haber nombrado como embajador en EE.UU. a Peter Mandelson, que dimitió por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este martes que Israel le presentará a EE.UU. su perspectiva sobre «las bases» de negociación con Irán, en unas declaraciones antes de embarcar en su avión rumbo a Washington, donde se reunirá mañana con Donald Trump. «Le presentaré al presidente (Trump) nuestra perspectiva sobre las bases de las negociaciones, principios importantes que, en mi opinión, lo son no solo para Israel sino para todos los que en el mundo desean la paz y la seguridad en Oriente Medio», advirtió Netanyahu.

(foto)(vídeo)

Miami.- El congresista del Partido Republicano por el estado de Florida Rick Scott, envió este lunes un mensaje dirigido a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, y al secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en el que exige la liberación del opositor Juan Pablo Guanipa y la de todos los presos políticos sin represión.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El FC Barcelona ha realizado esta mañana el sorteo público para la elección de los miembros de la junta y de la mesa electoral, que se deberán constituir el próximo 13 o 14 de febrero, y a partir del día 15 se podrán solicitar las papeletas de apoyo para las elecciones del club.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- Miembros del Congreso de la Juventud de la India protestaron este martes en Nueva Delhi para exigir al primer ministro indio, Narendra Modi, aclaraciones sobre las referencias a su persona en los documentos recientemente publicados sobre el caso Epstein.

(foto)(vídeo)

Skopie.- Miembros de la Federación de Sindicatos de Macedonia bloquearon este martes todos los accesos de vehículos al Parlamento en Skopie durante una protesta para exigir un aumento del salario mínimo hasta los 600 euros mensuales.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta de X sobre la captura de Uriel García Murillo, alias ‘El Cantante’, del que afirmó es “requerido con fines de extradición por autoridades de los Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir”.

(foto)(vídeo)

Nom Pen.- La ciudad de Nom Pen prepara las decoraciones para la celebración del Año Nuevo chino, que tendrá lugar del día 17 de febrero al 3 de marzo.

(foto)(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- Los ciudadanos de la región de Peshawar, Pakistán, se preparan para la celebración del Ramadán, que comenzará entre el día 18 o 19 de febrero, dependiendo de la luna creciente.

(foto)(vídeo)

Kirkby (Reino Unido).- Las autoridades británicas han localizado en la localidad de Kirkby un importante vertedero ilegal de aproximadamente 30,000 toneladas de residuos, lo que ha generado una investigación penal en curso por parte de la Agencia de Medio Ambiente (Environment Agency) y la Policía de Merseyside.

(foto)(vídeo)

Colonia (Alemania).- Colonia celebra la presentación de las carrozas para el desfile anual del Lunes de las Rosas en la ciudad alemana.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- Israel emitió un aviso de demolición para más de 20 viviendas palestinas en el barrio de Al-Bustan de Silwan en Jerusalén Este, según la Gobernación de Jerusalén de las Autoridades Palestinas.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Rebeca Grynspan (Costa Rica, 1955) expone dos conceptos para definir porqué piensa que es la mejor candidata a dirigir la ONU en el periodo más difícil de sus ochenta años de historia y en el que incluso quienes no desean su desaparición admiten haberle perdido confianza: «liderazgo» y «aceptación del cambio».

(vídeo)

Roma.- Las carreteras del sur italiano son asaltadas a menudo por mafias que se enriquecen atracando furgones blindados con divisas.

(foto)(vídeo)

