Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 de marzo (16.00 GMT)

Bruselas.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este martes que la «misión» de la Unión Europea (UE) es defender un orden internacional basado en las reglas, ante los desafíos que plantean China, Estados Unidos y Rusia.

Madrid.- El Gobierno de España afirmó este martes que, ante la crisis desatada por la guerra en Irán, la misión de la Unión Europea (UE) es defender un orden internacional basado en reglas, alinéandose con la posición del presidente del Consejo Europeo, António Costa, frente a la de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Layen.

Madrid.- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado que no ha tenido ningún contacto con el Gobierno de Donald Trump después de que este amenazara con un embargo comercial a España por no permitir el uso de las bases en la guerra contra Irán y ha considerado que las relaciones bilaterales siguen con «normalidad absoluta». También le ha respondido al presidente francés, Emmanuel Macron, que España no va a participar en ninguna acción que suponga un apoyo a la guerra de Irán y ha precisado que solo lo hará en operaciones que puedan garantizar la paz.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió «con urgencia» este martes al Gobierno israelí que renuncie a dar pasos hacia la anexión de territorios palestinos en Cisjordania y anunció que para trasladar este mensaje viajará a Oriente Próximo a su ministro de Exteriores, Johann Wadephul. También rechazó cualquier suspensión de las sanciones a Rusia, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara en la víspera el levantamiento temporal de penalizaciones a las petroleras de Rusia.

Estrasburgo (Francia).-El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la excanciller alemana Angela Merkel y el expresidente polaco Lech Walesa fueron distinguidos este martes con el máximo honor de la nueva Orden Europea al Mérito, el de «miembro distinguido de la Orden», que reconoce una contribución significativa a la integración europea y sus valores.

Santiago de Chile.- El rey Felipe VI de España, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y el primer ministro de Haití, Alix Didier, fueron algunos de los invitados que llegaron este martes a Santiago de Chile para asistir mañana a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast.

Nueva York (EEUU).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo este martes que espera que el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, sepa elegir sus aliados, entre los que citó a Francia, Reino Unido, Alemania, Italia «y, desde luego, Estados Unidos».

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo impuso este martes una sanción al líder de «Se Acabó la Fiesta», el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, por grabar durante un pleno al parlamentario socialista Juan Fernando López Aguilar y usar el vídeo en redes con comentarios «despectivos», por lo que dejará de percibir 3.590 euros y no podrá hablar en el pleno cuatro días.

Ciudad de México.- Los homicidios en México cayeron un 44 % entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, los primeros 17 meses de la presidenta, Claudia Sheinbaum, periodo en el que se han incautado más de 346 toneladas de droga, informó este martes el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

Tel Aviv (Israel).- Israel ha ampliado las restricciones sobre las reuniones públicas a un máximo de 50 personas como parte de las medidas de seguridad nacionales ante las tensiones y las continuas amenazas de misiles por parte de Irán.

Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que la cifra de españoles evacuados de Oriente Medio llegará este martes a los 6.000, después de que ya hayan sido repatriados 5.685, a los que se sumarán este martes algo más de 300 procedentes de Emiratos Árabes y Catar en cinco vuelos.

Yakarta.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia ha repatriado este martes a sus ciudadanos en Irán después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Riga.- El presidente letón, Edgars Rinkevics, recibió este martes al presidente checo, Petr Pavel, en Riga donde se reunieron y ofrecieron una rueda de prensa.

Madrid.- La vicepresidenta tercera del Gobierno español, Sara Aagesen, ha lanzado este martes un «mensaje de tranquilidad» ante la coyuntura de los mercados energéticos por las tensiones en Oriente Próximo, y ha asegurado que la situación «dista» de cuanto sucedió tras la invasión rusa en Ucrania.

Pozuelo de Alarcón (España).- El economista y experto en Bolsa Pablo Gil apuesta por rebajar el IVA de los carburantes para compensar el efecto que esta teniendo en los precios la guerra desatada por Estados Unidos e israel contra Irán.

Daca.- La Corporación Petrolera de Bangladés (BPC) ha establecido límites en la cantidad de combustible que se puede suministrar en las gasolineras del país tras el conflicto en Oriente Medio y su consecuente impacto en el suministro global de gasolina.

Jerusalén.- La delegada de la Agencia EFE en Jerusalén, María Traspaderne, aseguró este martes que el Premio EFE que se ha otorgado a su oficina por su trabajo «ejemplar» durante la guerra en la Franja de Gaza, es un impulso para «seguir trabajando con las mismas ganas, el mismo tesón y la misma profesionalidad».

Tel Aviv.- Israel ha instalado en Tel Aviv un memorial para los soldados estadounidenses fallecidos en el conflicto de Irán. Israel ha ampliado las restricciones a la circulación y a las reuniones públicas a un máximo de 50 personas en espacios públicos ante la amenaza de lanzamientos de misiles balísticos desde Irán.

Kandahar (Afganistán).- Las autoridades de Afganistán han puesto en marcha un plan para mejorar la seguridad alimentaria en el país, que incluye la destrucción de alimentos caducados y de baja calidad.

Banda Aceh (Indonesia).- Millones de personas en Indonesia continúan con la celebración del Ramadán, el mes sagrado de la religión musulmana que incluye un ayuno diario desde el amanecer hasta el anochecer, cuando se realiza el Iftar, la comida nocturna.

Barcelona (España).- El Ayuntamiento de Barcelona ha otorgado este miércoles la licencia de primera ocupación para que el Spotify Camp Nou pueda albergar partidos con una asistencia de 62.000 espectadores.

Barcelona (España).- La cruz que corona la Sagrada Familia luce al completo tras la retirada de los andamios que la tapaban durante las obras de instalación.

Barcelona (España).- Los cineastas Bill Ross IV y Turner Ross, conocidos como Ross Brothers, protagonistas de la retrospectiva del Festival de cine independiente Americana de Barcelona, han lamentado que en EEUU «solo se piense en la rentabilidad» y «no se valore el arte».

Madrid.- La Casa de México en España acoge hasta el 31 de mayo “Rebeldías vanguardistas del siglo XX”, una exposición que reúne más de cien obras de la colección privada de Vicky y Marcos Micha Levy. Es la primera vez que este acervo sale de México para mostrarse al público.

Newcastle (Reino Unido).- Cientos de aficionados del FC Barcelona se encuentran en Newcastle para apoyar a su equipo en el enfrentamiento de ida de octavos de final de la Liga de Campeones que tendrá lugar este martes contra el club de la ciudad británica.

Madrid.- El Real Madrid entrenó este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas para preparar su partido de Champions League de este miércoles ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Singapur.- El golfista español Jon Rahm quitó hierro este martes a la pugna que mantiene con el DP World Tour en relación con el caso de las multas y las condiciones para mantener la tarjeta del circuito europeo y subrayó que hay asuntos por los que preocuparse a la vista de «la verdadera tragedia que hay en todo el mundo» en alusión a la situación desatada en Oriente Medio.

Singapur.- El golfista chileno Joaquín Niemann afirmó este martes que no está preocupado por no haber podido ganar ningún torneo en los últimos meses y subrayó que «es cuestión de tiempo» que recupere la senda de la victoria si logra «jugar con libertad y disfrutar del golf».

Madrid.- Los aficionados ingleses del Tottenham que han viajado a España para presenciar el partido de ida de octavos de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, disfrutan este martes de las terrazas de la Plaza Mayor de la capital española, en las horas previas al encuentro.

Madrid,- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, alimentó la esperanza del madridismo de poder contar con el francés Kylian Mbappé en el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium, al asegurar que espera su regreso «muy pronto».

París.- Los jugadores del París Saint-Germain se entrenaron este martes antes de enfrentarse el miércoles al Chelsea en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Chicago (EE.UU.).- José María Gutiérrez ‘Guti’ consideró en una entrevista con EFE que Álvaro Arbeloa recibió un «caramelo envenenado» al tomar las riendas del Real Madrid, a causa de la larga serie de lesiones que lastran al club blanco a un día de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

