Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 dic (11.00 GMT)

Oslo.-La madre de la opositora venezolana María Corina Machado, Corina Parisca, dijo este miércoles que la premio Nobel de la Paz, pese a su ausencia en Oslo, estará bien representada en la entrega del galardón por su familia y «todos» los venezolanos, y prometió que la exdiputada no les defraudará en su lucha.

Oslo.- El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma afirmó este miércoles ante la ausencia de María Corina Machado en Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz que a la líder opositora venezolana la quieren «cazar», «desaparecer» y «liquidar».

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, para tratar temas de actualidad bilateral y comunitaria, así como la seguridad europea antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) los días 18 y 19 en Bruselas.

Bali (Indonesia).- La creadora británica de contenido para adultos Tia Billinger, conocida como Bonnie Blue, ha acudido este miércoles a la oficina de inmigración de Bali para ser interrogada.

Provincia de Oddar Meanchey (Camboya).- Al menos 13 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en los enfrentamientos militares entre Tailandia y Camboya, en medio de una escalada que continúa este miércoles entre los Ejércitos de ambos países, que se disputan el control de territorios en la frontera compartida.

Manila.- Decenas de personas se manifestaron en Manila exigiendo la renuncia del presidente Ferdinand Marcos Jr y la vicepresidenta Sara Duterte por su presunta implicación en prácticas corruptas.

Montenegro.- El presidente griego Konstantinos Tasoulas visita Montenegro.

Sofía.- Se celebra una audiencia para la extradición de un sospechoso en la explossión del puerto de Beirut en 2020.

Roma.- El Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco inscribió este miércoles la cocina italiana en su Lista Representativa, destacando que esta práctica se ha consolidado como «un modelo de identidad sociocultural» y un legado emocional que trasciende las fronteras del país europeo.

