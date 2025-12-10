Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 dic (16.00 GMT)

11 minutos

Madrid, 10 dic (EFE).-

Oslo.- El expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) dijo este miércoles que, pese a no haber podido llegar a Oslo a recoger el Premio Nobel de la Paz en persona, la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado está garantizada porque ella «encarna a todo un pueblo que clama por su libertad».

(foto)(video)

Oslo.- La opositora venezolana Magalli Meda afirmó este miércoles que María Corina Machado cumplirá con su palabra de viajar a Oslo con ocasión de la entrega del Premio Nobel de la Paz, y aunque señaló que el camino no ha sido fácil, confirmó que la galardonada está segura, como había asegurado el Instituto Nobel.

(foto)(video)

Fez (Marruecos).- Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos.

(foto)(video)

Fez (Marruecos).- El número de muertos por el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en Fez, en el centro de Marruecos, subió de 19 a 22 y entre ellos había niños y mujeres, informó la Fiscalía de la ciudad marroquí, que abrió una investigación sobre el siniestro.

(foto)(video)

Madrid.- Felipe VI ha recibido este miércoles en el palacio de la Zarzuela al presidente palestino, Mahmud Abás, en su segunda visita a España desde que el Gobierno acordó el reconocimiento oficial de Palestina como Estado en mayo de 2024.

(foto)(video)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV mostró su tristeza por el recrudecimiento del conflicto en la frontera entre Tailandia y Camboya, en su habitual audiencia general de los miércoles ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro.

(foto)(video)

Provincia de Si Sa Ket (Tailandia).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que llamará a los líderes de Tailandia y Camboya, que han vuelto a enfrentarse en la frontera, la mayor escalada desde julio de un histórico conflicto que ahora deja más de una decena de fallecidos y medio millón de desplazados.

(foto)(video)

Provincia de Surin (Tailandia).- Más de medio millón de personas que viven cerca de la frontera entre Tailandia y Camboya han sido evacuadas ante el enfrentamiento militar entre los países vecinos. «No sé cuándo podré regresar a casa», dijo este miércoles a EFE el camboyano Touch Run, atrapado por el conflicto.

(foto)(video)

El Cortijo (Chile).- En las estrechas calles de El Cortijo, un histórico barrio popular de la comuna de Conchalí, en el norte de la capital chilena, la candidata presidencial de la izquierda y el progresismo, Jeannette Jara (51), inició una trayectoria política inusual en un país donde los espacios de poder han estado dominados por las élites sociales y económicas

(foto)(video)

Bogotá.- Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la madrugada de este miércoles Bogotá y otros lugares del centro de Colombia sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños.

(foto)(video)

Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este miércoles una desescalada de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, e insistió en que los repetidos ataques estadounidenses contra embarcaciones en el litoral venezolano en el Caribe son una violación del derecho internacional.

(foto)(video)

Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció este miércoles que su oficina ha documentado graves crímenes durante la reciente toma de la localidad sudanesa de Al Fasher, en Darfur, por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), entre ellos el asesinato de miles de personas en esa ciudad, que antes había sufrido un asedio de año y medio.

(foto)(video)

Ginebra.- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha podido corroborar más de 350 ataques desde el alto el fuego alcanzado en Gaza en octubre, con al menos 121 palestinos muertos, denunció este miércoles en rueda de prensa el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk.

(foto)(video)

Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció este miércoles que su oficina ha documentado graves crímenes durante la reciente toma de la localidad sudanesa de Al Fasher, en Darfur, por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), entre ellos el asesinato de miles de personas en esa ciudad, que antes había sufrido un asedio de año y medio.

(foto)(video)

Valencia (España).- El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, ha destacado que la Inteligencia Artificial (IA) «puede ayudar a hacer periodismo, pero no hará periodismo» porque eso solo lo hacen los periodistas, y ha abogado por «la honestidad» como «el único camino posible» en esta nueva realidad.

(foto)(video)

Bruselas.- Las comunidades autónomas españolas han expresado este miércoles en Bruselas su rechazo conjunto a la propuesta del próximo presupuesto de la Unión Europea (UE) para los próximos siete años, en defensa de la cohesión, el sector agrario y la autonomía para la gestión presupuestaria de las regiones europeas.

(foto)(video)

Bruselas.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cargó este miércoles contra el PSOE tras las acusaciones de acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y afirmó que se trata de «un patrón de conducta» en el partido socialista.

(foto)(video)

Bruselas.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró este miércoles en Bruselas que las críticas de algunos ministros del Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz «hacen un mal favor a la justicia y a la separación de poderes».

(foto)(video)

Bruselas.- La presidenta de Baleares, Marga Prohens, acusó este miércoles al PSOE de «ocultar» casos de acoso sexual tras la reciente denuncia interna en el partido al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, lo que demuestra que los socialistas hacen «feminismo de pancarta» y tienen «doble vara de medir».

(foto)(video)

Bogotá.- Recorrido por la versión número 35 de Expoartesanías en Corferias que cuenta con más de 1000 expositores y artesanos de todas las regiones de Colombia.

(foto)(video)

Nueva Delhi.- El Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco inscribió este miércoles la práctica musical y de danza aimara Sarawja en su Lista Representativa, a propuesta de Perú, destacando que el elemento «fortalece el diálogo entre comunidades, grupos e individuos».

(foto)(video)

Nueva Delhi.- La Unesco inscribió este miércoles la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmateal de la Humanidad, otorgando estatus global al mayor viacrucis de México.

(foto)(video)

Nueva Delhi.- La Unesco inscribió este miércoles el compas de Haití, conocido localmente como Konpa, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tras evaluar la candidatura presentada por el país caribeño ante el Comité Intergubernamental en Nueva Delhi.

(foto)(video)

Nueva Delhi.- El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió este miércoles el son cubano, propuesto por La Habana, en su Lista Representativa, otorgándole estatus universal, y destacando que se trata de un “pilar histórico” de la música tradicional bailable de Cuba con más de un siglo de mestizaje artístico.

(foto)(video)

Nueva Delhi.- La Unesco inscribió este miércoles el circo de tradición familiar de Chile, una práctica con más de dos siglos de historia, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental que se celebra esta semana en Nueva Delhi.

(foto)(video)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV alertó este miércoles sobre «muchas visiones antropológicas actuales» que, como el transhumanismo, prometen superar la muerte mediante la tecnología, y recordó que para la fe cristiana la muerte no es un fallo del ser humano, sino un paso hacia la vida eterna.

(foto)(video)

Londres.- El Gobierno español ha propuesto al británico acordar una exención del requisito de visado para ciertos trabajadores cualificados en visitas cortas de prestación de servicios, indicó este miércoles la secretaria de Estado de Comercio española, Amparo López Senovilla.

(foto)(video)

Barcelona.- Desde este miércoles en Cataluña será obligatoria la mascarilla en todos los centros de salud y residencias geriátricas porque los casos de gripe se han doblado en la última semana y el virus está en un nivel muy alto de transmisión.

(foto)(video)

Nagpur (India).- Un diputado indio se presentó este miércoles en el Parlamento disfrazado de pies a cabeza de leopardo, para exigir al Gobierno de la India que declare el estado de emergencia ante la creciente ola de ataques de grandes felinos en zonas habitadas.

(foto)(video)

Muxía (A Coruña, España).- El arenal de Nemiña, en el ayuntamiento coruñés de Muxía, ha sido escenario de un insólito hallazgo tras aparecer varada una baliza marítima de grandes dimensiones cuya procedencia apunta a la costa este de Estados Unidos.

(foto)(video)

Ciudad de México.- El artista puertorriqueño Bad Bunny presenta el primero de sus ocho conciertos en la Ciudad de México en el marco de su gira internacional ‘Debí tomar más fotos’ a la que se esperan fanáticos de 77 países.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- Antonio Díaz, el Mago Pop, ha anunciado este miércoles que en el año 2027 iniciará en el Santiago Bernabéu una gira mundial por grandes estadios con un espectáculo de magia que ya está preparando y que quiere terminar en el Spotify Camp Nou al cabo de unos años, para, posteriormente, retirarse.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El zoo de Madrid instala su tradicional belén de tiburones, este año con la colaboración del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá, 10 dic (EFE).- Panamá amaneció hoy miércoles con condiciones climáticas mayormente estables, aunque con un incremento progresivo de la nubosidad y lluvias en horas de la tarde, según el más reciente informe meteorológico.

(foto)(vídeo)

Montevideo – El histórico exseleccionador uruguayo Óscar Washington Tabárez es homenajeado por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol en un encuentro al que fueron invitados los 123 jugadores a los que dirigió en sus más de 15 años al frente de la Celeste.

(foto)(video)

Abu Dabi.- El VI marqués de Lises, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, anunció en Abu Dabi la expansión internacional de The Embassy of Nature (TEON), una organización dedicada a la diplomacia cultural y ambiental que promueve un modelo de desarrollo basado en la naturaleza, la cultura y los negocios. Tras su despliegue en el Gran Premio de Fórmula 1 de Yas Marina, TEON confirmó su desembarco en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, donde presentará su plataforma de «capitalismo ambiental y agenda hispánica».

(foto)(video)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.