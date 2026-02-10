Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 feb (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 10 feb (EFE).-

Sídney (Australia).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, continúa su visita por Australia en donde este martes ha visitado el Moriah College de Sídney, donde fue recibido por alumnos del plantel.

(vídeo)

San Sebastián (España).- El Gobierno Vasco ha concedido al exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Los Mossos d’Esquadra, junto a efectivos de la Guardia di Finanza italiana, han actuado desde primera hora de la mañana en una operación conjunta en el área de Barcelona para desarticular una organización transnacional implicada en el tráfico de hachís y otras sustancias estupefacientes.

(foto)(vídeo)

Aceh (Indonesia).- Según el Banco de Indonesia (BI) se proyecta que las ventas minoristas aumenten en enero de 2026 un 7,9% interanual respaldado por el crecimiento en los subgrupos de bienes culturales y recreativos, alimentos, bebidas y tabaco, y ropa.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Ciudadanos chinos comienzan sus viajes para celebrar el Año Nuevo Chino, que se celebra desde el 17 de febrero hasta el 3 de marzo.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La Sagrada Familia inaugurará el próximo 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, la torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, y es «muy probable» que el papa León XIV asista al acto.

(foto)(vídeo)

Lima.- El documental ‘Uyariy’, del director Javier Corcuera, que recuerda la masacre de Juliaca, la jornada más sangrienta de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 en Perú, ganó el premio a la mejor película peruana de 2025 otorgado por la prensa y la crítica cinematográfica de su país.

(foto)(vídeo)

Livigno (Italia).- El español Álvaro Romero, campeón del mundo junior de boardercross de snowboard en 2023 -en San Pellegrino (Italia)- y con una progresión que en su día fue frenada por las lesiones, ha vuelto a coger el ritmo y puede ser uno de los ‘tapados’ en la prueba de esa disciplina de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia).

(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.