Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 feb (11.00 GMT)

Beirut.- En 2014, Huda (nombre ficticio) huyó de la guerra que recién comenzaba en su Yemen natal y buscó refugio con su esposo sudanés en el Líbano. Allí, vive ahora desplazada su segundo conflicto en poco más de un año, pero ni su país de origen ni el del padre de sus dos hijos ofrecen una alternativa más segura para la familia.

Madrid.- Un nuevo avión del Ejército del Aire ha evacuado la pasada madrugada a otros 233 españoles evacuados desde Oriente Medio, informó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Madrid.- Greenpeace ha desplegado a primera hora de este martes en la Puerta del Sol de Madrid una lona de grandes dimensiones para protestar contra el conflicto en Irán con el lema ‘No a la guerra’.

Seúl.- Miembros de la Confederación de Sindicatos de Corea del Sur (KCTU) han participado este martes en una protesta en Seúl para exigir mejores condiciones laborales y criticar la política de empleo del país.

Marsella (Francia).- Los electores de Marsella votarán el próximo 15 de marzo bajo la sombra del narcotráfico y ante la posibilidad de que la ultraderecha de Marine Le Pen conquiste, por primera vez, la segunda ciudad más poblada de Francia.

Montpellier (Francia).- «Desde que el tranvía es gratuito, apenas uso el coche», asegura Nicole Yvon, ciudadana de Montpellier, que con más de 300.000 vecinos es la primera gran urbe del país que brindó a sus ciudadanos no pagar por tomar los transportes públicos.

Roma.- El servicio postal del Vaticano ha anunciado la emisión de un sello y un matasellos conmemorativo para celebrar el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Brasil, establecidas oficialmente en enero de 1826.

París.- La política inmobiliaria, con las limitaciones a los alquileres o la disponibilidad de viviendas sociales son unas de las principales líneas de fractura en las elecciones municipales francesas de ciudades como París, Niza o Biarritz, con precios por metro cuadrado de los más altos de Europa.

Madrid.- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que los propietarios de las estaciones de servicio no necesitan bonificaciones, sino que el Gobierno rebaje el IVA de los carburantes para compensar el aumento de los precios de la gasolina y el gasoil, como consecuencia del ataque estadounidense e israelí contra Irán.

Madrid.- Repsol invertirá entre 8.500 y 10.000 millones de euros entre 2026 y 2028, con un 55 % destinado a España y Portugal y un 34 % a Estados Unidos, según recoge la actualización de proyecciones de la compañía para este periodo presentada este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Barcelona (España).- El candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha defendido que, en el pago de los informes arbitrales durante 17 años realizados a Enríquez Negreira, lo “que hizo el Barça es absolutamente legal, está super bien hecho”,

La Orotava (Tenerife).- Niños africanos que no pueden jugar al fútbol en España debido a problemas de papeles o de normativas federativas piden no quedarse en la grada para ver cómo disputan los partidos los compañeros con los que entrenan cada semana en su club de fútbol del norte de Tenerife.

Madrid.- Ignacio Verneda, presidente electo por mayoría abrumadora de la Real Federación Motociclista de España, ha asegurado durante una visita a la Agencia EFE, que su primer objetivo es «recuperar la ilusión de la gente que colabora con la RFME, ya sean profesionales o voluntarios, porque en estos 17 meses de espera la gente se ha desilusionado mucho».

Newcastle ( Reino Unido).- Aficionados culés llegan a Newcastle para el partido de ida de champions leagues.

