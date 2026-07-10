Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 10 jul (EFE).-

Guangfu/Hualien (Taiwán).- La empresa que gestiona el aeropuerto internacional de Taoyuan, principal puerta de entrada por vía aérea a Taiwán, canceló más de 900 vuelos entre este viernes y el sábado ante la inminente llegada del tifón Bavi, que también ha obligado a suspender 114 viajes de ferry entre la isla y sus archipiélagos periféricos.

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Guangxi (China).- Equipos de rescate trabajan esta semana en zonas inundadas de la región de Guangxi, en el sur de China, con plataformas flotantes modulares para evacuar a vecinos atrapados por las crecidas tras el paso del tifón Maysak, que dejó al menos 39 muertos y nueve desaparecidos en la región.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 2,52 % en la sesión de este viernes, impulsado por el sector tecnológico, a horas del histórico debut en Wall Street del fabricante de chips SK hynix, la segunda empresa de mayor capitalización en el mercado surcoreano.

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Madrid.- La Policía Nacional ha detenido a 16 integrantes de una red china de prostitución y ha liberado a 26 mujeres explotadas sexualmente en una operación conjunta con la Agencia Tributaria en seis provincias españolas en la que se ha procedido a la clausura de once prostíbulos.

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Bilbao (España).- El DJ británico Calvin Harris ha cerrado la primera jornada del festival Bilbao BBK Live ofreciendo un gran espectáculo repleto de efectos visuales, donde miles de personas en un abarrotado Kobetamendi han vibrado al unísono con sus grandes éxitos de música electrónica en una memorable sesión que incluso ha iluminado el cielo de la capital vizcaína.

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Pamplona (España).- Los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez han protagonizado el cuarto encierro de los Sanfermines con una carrera rápida, emocionante y peligrosa, liderada por los astados desde los primeros metros y con uno de los bravos rezagado al final.

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alm/EFE

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