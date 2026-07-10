Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 jul (15.00 GMT)

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Madrid, 10 jul (EFE).-

Qingdao (China).- China y Rusia iniciaron el jueves la fase de maniobras marítimas de los ejercicios navales conjuntos ‘Joint Sea-2026’, que se desarrollará en el Mar Amarillo, concretamente en las aguas y el espacio aéreo cercanos a Qingdao (este), informó la agencia estatal china Xinhua.

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Mashad (Irán).- Entre 41 y 43 millones de personas participaron en los funerales del asesinado ex líder supremo de Irán Alí Jameneí, según estimaciones de medios, en unas ceremonias que se alargaron durante siete días en cinco ciudades de Irán e Irak y que culminaron el jueves con su entierro en la ciudad santa de Mashad.

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Fujian (China).- Las tareas de búsqueda y rescate tras el incendio registrado el jueves en una fábrica de calzado de la provincia suroriental china de Fujian concluyeron este viernes, después de que las autoridades confirmaran la muerte de 28 personas, informaron hoy medios estatales.

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Los Gallardos (Almería, España).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que el incendio de Los Gallardos, en Almería, ha sumado otra víctima, con lo que son ya 12 los fallecidos y 23 las personas sin localizar.

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Bogotá.- Un artefacto explosivo lanzado por desconocidos contra el aeropuerto de Tibú, en el departamento colombiano de Norte de Santander (noreste), cerca de la frontera con Venezuela, dejó heridos este jueves a tres miembros del equipo de seguridad y causó daños en las oficinas administrativas de la terminal aérea, informó la Aeronáutica Civil.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Madrid.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la policía sueca, han detenido en Orihuela (Alicante) a un hombre vinculado con organizaciones criminales suecas dedicadas a actividades de crimen organizado, entre ellas la facilitación de armas para la comisión de delitos violentos.

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Madrid.- La Policía Nacional ha detenido a 16 integrantes de una red china de prostitución y ha liberado a 26 mujeres explotadas sexualmente en una operación conjunta con la Agencia Tributaria en seis provincias españolas en la que se ha procedido a la clausura de once prostíbulos.

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Ciudad de Panamá.- La Zona libre de Colón (ZLC), la mayor del continente americano y situada en Panamá, es el «Disneyland del contrabando», según un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, por sus siglas en inglés), que pide a las autoridades panameñas «medidas enérgicas» para acabarlo.

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Cuacos de Yuste (Cáceres, España).- El exvicepresidente de la Comisión Europea y exsecretario de Estado de Hacienda Josep Borrell ha afirmado este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «insulta» al Gobierno de España y al país porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no hace «lo que él quiere».

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Bruselas.- La Comisión Europea acusó este viernes a Instagram y Facebook de tener un «diseño adictivo» por características como su ‘scroll’ infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones y un contenido «altamente personalizado» que ponen en riesgo «el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables».

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Nueva Delhi.- Los activistas del Congreso Juvenil Indio realizaron este viernes una protesta contra el uso de gasolina con etanol alegando que este combustible daña los vehículos.

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Daca.- Este 11 de julio se conmemorará el Día Mundial de la Población, fecha que busca crear conciencia sobre los problemas demográficos mundiales y su impacto en diversos aspectos de la sociedad.

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Toledo (España).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, advirtió este viernes de que las informaciones periodísticas que apuntan a que la final del Mundial 2030 podría celebrarse en Marruecos «no son oficiales» e insistió en que en el Gobierno español va a «trabajar para que sea en España».

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Boston (EE.UU.).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dedicó ayer en sus redes sociales un mensaje de reconocimiento a la cantante colombiana Shakira, resaltando su aporte a la unión de millones de personas mediante la música y el fútbol.

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Valencia (España).- El centrocampista Ryunosuke Sato asegurí que es “un orgullo ser el primer japonés en formar parte del primer equipo del Valencia” y apuntó en su presentación oficial como nuevo valencianista que tuvo lugar este viernes que su compatriota Take Kubo, con más de 200 partidos ya en la Liga, es su “ejemplo a seguir”.

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Bucarest.- Los campeones olímpicos de natación David Popovici, de Rumanía, y Pan Zhanle, de China, comparecieron este viernes en Bucarest para hacer balance de su concentración conjunta, iniciada a finales de junio en la capital rumana. Ambos nadadores continuarán entrenándose juntos hasta principios de agosto con el objetivo de preparar sus próximos compromisos internacionales.

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alm/EFE

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