Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 10 jun (EFE).-

Odesa (Ucrania).- Rusia atacó durante la madrugada con decenas de drones las urbes ucranianas de Odesa y Járkov, según informaron en sus respectivos canales de Telegram los gobernadores de las regiones homónimas de las que estas ciudades son capital.

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Teherán.- La agencia iraní Tasnim, próxima a los Guardianes de la Revolución, difundió este miércoles imágenes de lo que describió como «el lanzamiento de misiles de combustible sólido y líquido de largo alcance Qadr, Emad y Kheibar Shikan hacia objetivos estadounidenses en la región en respuesta a la agresión de esta madrugada».

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Tokio.- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, alertó este miércoles del daño al orden internacional causado por las prácticas comerciales y militares de las grandes potencias y pidió reformar el sistema multilateral, en un discurso en Tokio antes de reforzar su cooperación energética y de defensa con Japón.

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Manila.- Autoridades de Filipinas sospechan que China ha desplegado una estructura flotante en aguas en disputa del Mar de China Meridional, concretamente en Bajo de Masinloc, un caladero que forma parte de la zona económica exclusiva de Filipinas.

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Yakarta.- Un tribunal de Indonesia condenó este miércoles a penas de hasta tres años de cárcel a cuatro miembros en activo de la inteligencia militar por atacar con ácido al defensor de derechos humanos Andrie Yunus, en un caso que ONG han utilizado como ejemplo del declive de las libertades civiles en la tercera mayor democracia del mundo.

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Madrid.- El escritor nicaragüense, Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, exiliado en Madrid desde 2021, afirma que le gustaría volver «a una Nicaragua libre», en la que pudiera dedicarse a la literatura y aunque, reconoce, en este momento, «eso es una quimera» también sentencia: «Nicaragua es una dictadura condenada a muerte».

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Seúl.- La feria tecnológica Smart Tech Korea abrió este miércoles sus puertas en Corea del Sur con cientos de compañías centradas en la robótica, la inteligencia artificial (IA) y la manufactura automatizada, una muestra centrada en generar inversiones y explorar las principales tendencias de las industrias del futuro.

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Tokio.- El gigante japonés de los videojuegos Nintendo anunció este miércoles que este año comenzará a comercializar una nueva versión para la consola Switch 2 del superventas ‘Zelda: Ocarina of Time’, coincidiendo con el 40 aniversario de la saga.

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Madrid.- A través de un sistema de audio en 3D y de la vibración del mando, ‘Coloratura’ es un videojuego capaz de recrear el espacio y un entorno en formato digital utilizando solo el sonido. Una tecnología que permite a las personas ciegas orientarse, moverse y jugar a una aventura inclusiva de puzles musicales diseñada para «sentir lo que supone perder la visión».

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alm/EFE

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